https://ria.ru/20241203/vsu-1987197263.html

ВСУ попытались атаковать гражданский объект в Горловке из натовского оружия

ВСУ попытались атаковать гражданский объект в Горловке из натовского оружия - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ попытались атаковать гражданский объект в Горловке из натовского оружия

Украинские военные нанесли удар с применением артиллерии натовского калибра по трансформаторной подстанции в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:19

2024-12-03T21:19

2024-12-03T21:19

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

вооруженные силы украины

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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 дек - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар с применением артиллерии натовского калибра по трансформаторной подстанции в Горловке, об этом РИА Новости сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Вооруженные формирования Украины предприняли атаку гражданской инфраструктуры в Горловке. Артиллерийскому обстрелу подвергся микрорайон "Комсомолец". Попадание "натовского" снаряда калибром 155 миллиметров зафиксировано в непосредственной близости к трансформаторной подстанции, расположенной у жилых многоквартирных домов, что позволяет сделать вывод о целенаправленной атаке на объект энергетики", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что в результате обстрела поврежден гражданский автомобиль и остекление четырех многоквартирных домов. Сведений о пострадавших мирных жителях не поступало. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241203/vsu-1987193174.html

https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины