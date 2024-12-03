https://ria.ru/20241203/vsu-1987193174.html

ВСУ модернизируют противопехотные мины для атак по мирным, заявил сапер

ВСУ модернизируют противопехотные мины для атак по мирным, заявил сапер - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ модернизируют противопехотные мины для атак по мирным, заявил сапер

Украинские военные модернизируют противопехотные мины дистанционного минирования для атак по гражданскому населению, об этом журналистам сообщил сапер 132-й... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:45

2024-12-03T20:45

2024-12-03T20:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 дек - РИА Новости. Украинские военные модернизируют противопехотные мины дистанционного минирования для атак по гражданскому населению, об этом журналистам сообщил сапер 132-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным "Рубин". "КПОМ (кассета с противопехотными осколочными минами - ред.) - противопехотная мина, изначально устанавливается в одном тубусе 4 таких штуки, но враг их переделывает, вынимает их, разбирает и поштучно в виде сброса скидывает. Сработали вроде бы две мины, женщина пострадала, и еще две мины не сработали, сейчас приехали их уничтожать", - сказал сапер. По его словам, применение таких мин в населенных районах говорит о намерении атаковать именно гражданскую инфраструктуру. "Растяжки очень тонкие, желтого цвета такая проволочка, ее вообще не видно. И они раскидываются в хаотичном порядке - на ветке, на траву, куда угодно. Здесь мирное население ходит, дорога проезжая, целесообразно, конечно, здесь раскидывать, и население мирное ходит", - добавил он. Ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что украинские военные впервые применили армейскую противопехотную мину против гражданского населения.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20241202/pomosch-1986985245.html

https://ria.ru/20240908/minirovanie-1971383413.html

донецкая народная республика

горловка

россия

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донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия