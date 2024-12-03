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ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:46 03.12.2024 (обновлено: 20:05 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/vsu-1987150892.html
ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке
ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке
Украинские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Новой Каховке, пострадала женщина, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:46
2024-12-03T20:05
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Новой Каховке, пострадала женщина, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Час назад враг нанес прицельный удар по жилой многоэтажке в Новой Каховке. Серьезно повреждены сразу шесть квартир дома на улице Пионерской. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Тяжелые ранения получила женщина. За ее жизнь и здоровье сейчас борются медики", — написал он.Уточняется, что изначально 40-летнюю мирную жительницу доставили в Каховскую центральную районную больницу, у нее диагностировали открытый перелом правой голени, пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.Как рассказал главврач Владимир Мурашов, женщине необходимо установить аппарат Илизарова, поэтому ее направили в Геническую больницу для дальнейшего лечения. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Под российским контролем находится 75 процентов территории области. Правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , россия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия
ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке

При ударе ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке пострадала женщина

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке
Последствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Новой Каховке, пострадала женщина, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале.
"Час назад враг нанес прицельный удар по жилой многоэтажке в Новой Каховке. Серьезно повреждены сразу шесть квартир дома на улице Пионерской. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Тяжелые ранения получила женщина. За ее жизнь и здоровье сейчас борются медики", — написал он.
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке
Последствия удара со стороны ВСУ по по многоэтажному дому в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке
Уточняется, что изначально 40-летнюю мирную жительницу доставили в Каховскую центральную районную больницу, у нее диагностировали открытый перелом правой голени, пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.
© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке
Последствия удара со стороны ВСУ по по многоэтажному дому в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоэтажному дому в Новой Каховке
Как рассказал главврач Владимир Мурашов, женщине необходимо установить аппарат Илизарова, поэтому ее направили в Геническую больницу для дальнейшего лечения.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Под российским контролем находится 75 процентов территории области. Правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская областьРоссия
 
 
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