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ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке

ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ нанесли прицельный удар по жилому дому в Новой Каховке

Украинские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Новой Каховке, пострадала женщина, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:46

2024-12-03T17:46

2024-12-03T20:05

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Украинские войска нанесли прицельный удар по многоэтажному дому в Новой Каховке, пострадала женщина, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Час назад враг нанес прицельный удар по жилой многоэтажке в Новой Каховке. Серьезно повреждены сразу шесть квартир дома на улице Пионерской. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Тяжелые ранения получила женщина. За ее жизнь и здоровье сейчас борются медики", — написал он.Уточняется, что изначально 40-летнюю мирную жительницу доставили в Каховскую центральную районную больницу, у нее диагностировали открытый перелом правой голени, пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.Как рассказал главврач Владимир Мурашов, женщине необходимо установить аппарат Илизарова, поэтому ее направили в Геническую больницу для дальнейшего лечения. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Под российским контролем находится 75 процентов территории области. Правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , россия