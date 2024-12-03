Украинская делегация встретится с новой командой Трампа в США, пишут СМИ
Украинская делегация во главе с Ермаком встретится с новой командой Трампа в США
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком выезжает в среду в США, где встретится с новой командой Дональда Трампа, сообщает украинское издание NV.
"Ермак в среду выезжает в США вместе с министром обороны Рустемом Умеровым, вице-премьером, министром экономики Юлией Свириденко для встреч с официальными представителями государственной власти США, сообщают источники Radio NV в дипломатических кругах", - следует из сообщения, опубликованного на сайте NV.
Как отметил собеседник СМИ, основная цель поездки - провести встречу с "трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа". По словам другого источника, предполагается, что Ермак встретится с номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Стороны планируют обсудить среди прочего "будущую политику Трампа в отношении Украины".
По словам источника, Ермак хотел встретиться с Трампом сразу после выборов в США, но тогда не удалось организовать встречи с его окружением.
Как сообщало 27 ноября издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Киев опасается контактировать по "мирному плану" для Украины с новой командой в США до инаугурации Дональда Трампа, чтобы не ухудшить отношения с Белым домом.
В ноябре Зеленский пожаловался на угрозу поражения Украины в конфликте в том случае, если Трамп не окажет помощи, напомнив о большом влиянии избранного президента США. При этом Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, в интервью украинскому телеканалу "Общественное" Зеленский заявил, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
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