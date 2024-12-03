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В Молдавии оппозиционный блок выдвинет вотум недоверия правительству
В Молдавии оппозиционный блок выдвинет вотум недоверия правительству - РИА Новости, 03.12.2024
В Молдавии оппозиционный блок выдвинет вотум недоверия правительству
Блок коммунистов и социалистов Молдавии в ближайшее время выдвинет вотум недоверия правительству республики, заявил во вторник депутат от Компартии Олег... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:10
2024-12-03T16:10
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КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии в ближайшее время выдвинет вотум недоверия правительству республики, заявил во вторник депутат от Компартии Олег Рейдман. Ранее о своем намерении отправить в отставку правительство Молдавии во главе с премьером Речаном заявила Партия социалистов. "Нам ничего не остается, кроме как предложить парламенту вопрос о вотуме недоверия правительству, который мы внесем обязательно в ближайшее время", - заявил Рейдман. Блок коммунистов и социалистов подверг резкой критике политику правительства в области энергобезопасности страны. В частности, они считают, что правительство не выполнило своих обязательств по обеспечению энергобезопасности, "превратив энергосектор в бизнес - в ущерб гражданам и экономике страны". При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность", занимающей 63 места в парламенте из 101. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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молдавия, кишинев, россия, молдовагаз, газпром, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Молдовагаз, Газпром, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
В Молдавии оппозиционный блок выдвинет вотум недоверия правительству
В Молдавии блок коммунистов и социалистов выдвинет вотум недоверия правительству
КИШИНЕВ, 3 дек - РИА Новости. Блок коммунистов и социалистов Молдавии в ближайшее время выдвинет вотум недоверия правительству республики, заявил во вторник депутат от Компартии Олег Рейдман.
Ранее о своем намерении отправить в отставку правительство Молдавии
во главе с премьером Речаном заявила Партия социалистов.
"Нам ничего не остается, кроме как предложить парламенту вопрос о вотуме недоверия правительству, который мы внесем обязательно в ближайшее время", - заявил Рейдман.
Блок коммунистов и социалистов подверг резкой критике политику правительства в области энергобезопасности страны. В частности, они считают, что правительство не выполнило своих обязательств по обеспечению энергобезопасности, "превратив энергосектор в бизнес - в ущерб гражданам и экономике страны".
При этом у оппозиции не хватит нужных голосов для отставки правительства, если его не поддержат некоторые представители правящей партии "Действие и солидарность", занимающей 63 места в парламенте из 101.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз
" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома
". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев
отдает Тирасполю весь полученный от РФ
газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.