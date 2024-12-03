https://ria.ru/20241203/volgograd-1987005228.html

В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ

В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ - РИА Новости, 03.12.2024

В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ

Сотрудники МЧС РФ обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на севере Волгограда, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:01

2024-12-03T07:01

2024-12-03T07:01

происшествия

волгоград

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на севере Волгограда, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Взрывоопасную находку обнаружили рабочие предприятия на севере Волгограда. ‍Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали снаряд - 250-килограммовая авиационная фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон и подорвали", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241008/moskva-1977028681.html

волгоград

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)