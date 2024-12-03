https://ria.ru/20241203/volgograd-1987005228.html
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ - РИА Новости, 03.12.2024
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ
Сотрудники МЧС РФ обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на севере Волгограда, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:01
2024-12-03T07:01
2024-12-03T07:01
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на севере Волгограда, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Взрывоопасную находку обнаружили рабочие предприятия на севере Волгограда. Пиротехники Донского спасательного центра идентифицировали снаряд - 250-килограммовая авиационная фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее вывезли на полигон и подорвали", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241008/moskva-1977028681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде обезвредили авиабомбу времен ВОВ
МЧС обезвредило авиабомбу времен ВОВ, найденную на севере Волгограда