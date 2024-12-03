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VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге - РИА Новости, 03.12.2024
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14:51 03.12.2024
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VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге
VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге - РИА Новости, 03.12.2024
VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге
Главный развлекательный фестиваль страны пройдёт 5–6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 19–20 июля в московском парке "Лужники". Остальные города, даты... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:51
2024-12-03T14:51
москва
санкт-петербург
vk fest
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МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба ВКонтакте. Главный развлекательный фестиваль страны пройдёт 5–6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 19–20 июля в московском парке "Лужники". Остальные города, даты проведения и площадки будут объявлены позже."Рады объявить, что мы вновь выбрали самые масштабные площадки для проведения VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге. Мы решили обновить даты фестивалей в столицах, чтобы сделать VK Fest ещё интереснее. Наша команда хочет обеспечить максимально насыщенную программу, показать посетителям весь масштаб и яркость VK Fest, представить лучших артистов, инфлюенсеров, как можно больше развлечений для всей семьи и всё разнообразие тематических зон. Будем приятно удивлять. До встречи этим летом!" — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова. Ранее VK Fest объявил старт продаж билетов в Москве и Петербурге на 2025 год. Билеты доступны на официальном сайте фестиваля: vkfest.ru
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москва, санкт-петербург, vk fest
Москва, Санкт-Петербург, VK Fest

VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге

© Фото : ВКонтактеVK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге
VK Fest 2025 объявил площадки проведения и новые даты в Москве и Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : ВКонтакте
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МОСКВА, 3 дек - Пресс-служба ВКонтакте. Главный развлекательный фестиваль страны пройдёт 5–6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга и 19–20 июля в московском парке "Лужники". Остальные города, даты проведения и площадки будут объявлены позже.
"Рады объявить, что мы вновь выбрали самые масштабные площадки для проведения VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге. Мы решили обновить даты фестивалей в столицах, чтобы сделать VK Fest ещё интереснее. Наша команда хочет обеспечить максимально насыщенную программу, показать посетителям весь масштаб и яркость VK Fest, представить лучших артистов, инфлюенсеров, как можно больше развлечений для всей семьи и всё разнообразие тематических зон. Будем приятно удивлять. До встречи этим летом!" — сообщила руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Ранее VK Fest объявил старт продаж билетов в Москве и Петербурге на 2025 год. Билеты доступны на официальном сайте фестиваля: vkfest.ru
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