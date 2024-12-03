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Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024
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13:21 03.12.2024 (обновлено: 13:37 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/vizy-1987080591.html
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:21
2024-12-03T13:37
мальта
россия
обсе
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
евгений иванов (дипломат)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Да", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии.Как сообщали РИА Новости осведомленные источники, самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ.
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мальта, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евгений иванов (дипломат)
Мальта, Россия, ОБСЕ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Евгений Иванов (дипломат)
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Да", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии.
Как сообщали РИА Новости осведомленные источники, самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ.
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МальтаРоссияОБСЕМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЕвгений Иванов (дипломат)
 
 
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