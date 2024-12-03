https://ria.ru/20241203/vizy-1987080591.html

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 03.12.2024

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:21

2024-12-03T13:21

2024-12-03T13:37

мальта

россия

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

евгений иванов (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Да", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Мальта – член Евросоюза, государства которого закрыли воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году. И.о. директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Игорь Капырин ранее заявил РИА Новости, что Россия планирует принять участие в мероприятии.Как сообщали РИА Новости осведомленные источники, самолёт делегации России сможет приземлиться на Мальте для участия российской стороны в заседании совета глав МИД государств-членов ОБСЕ.

https://ria.ru/20241101/vedomosti-1981260564.html

мальта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мальта, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евгений иванов (дипломат)