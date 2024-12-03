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В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию

В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию - РИА Новости, 03.12.2024

В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию

Визит лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, четкого понимания сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:12

2024-12-03T12:12

2024-12-03T12:22

иран

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масуд пезешкиан

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Визит лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, четкого понимания сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Но такой визит готовится, к нему ведется подготовка", - сказал Песков журналистам.Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.

https://ria.ru/20241119/iran-1984508217.html

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иран, россия, масуд пезешкиан, дмитрий песков, в мире