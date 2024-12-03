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В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию - РИА Новости, 03.12.2024
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12:12 03.12.2024 (обновлено: 12:22 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/vizit-1987062840.html
В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию
В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию - РИА Новости, 03.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию
Визит лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, четкого понимания сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:12
2024-12-03T12:22
иран
россия
масуд пезешкиан
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Визит лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, четкого понимания сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Но такой визит готовится, к нему ведется подготовка", - сказал Песков журналистам.Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.
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иран, россия, масуд пезешкиан, дмитрий песков, в мире
Иран, Россия, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о визите президента Ирана в Россию

Песков заявил о подготовке визита президента Ирана Пезешкиана в Россию

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Визит лидера Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, четкого понимания сроков нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы. Но такой визит готовится, к нему ведется подготовка", - сказал Песков журналистам.
Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным "в ближайшем будущем". Об этом президент исламской республики сообщил в ходе своего второго по счету интервью на посту президента, прямая трансляция которого была показана в понедельник вечером по первому каналу государственного телевидения, передает иранское правительство.
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