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Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента - РИА Новости, 03.12.2024
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10:35 03.12.2024 (обновлено: 10:39 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/varlamov-1987029940.html
Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента
Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента - РИА Новости, 03.12.2024
Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента
Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера-иноагента Ильи Варламова*, в которой он требовал снятия с себя соответствующего статуса, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:35
2024-12-03T10:39
россия
илья варламов
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера-иноагента Ильи Варламова*, в которой он требовал снятия с себя соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Варламову Илье Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение.Кроме того, в отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, илья варламов, москва, происшествия
Россия, Илья Варламов, Москва, Происшествия
Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента

Верховный суд не рассмотрел жалобу блогера Варламова по статусу иноагента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИлья Варламов
Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Илья Варламов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера-иноагента Ильи Варламова*, в которой он требовал снятия с себя соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Варламову Илье Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.
Ростислав Мурзагулов* - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Иноагент Мурзагулов* начал погашать накопленные в России долги
2 декабря, 04:17
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.
Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение.
Кроме того, в отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Олег Шеин* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Политика Олега Шеина* внесли в реестр иноагентов
22 ноября, 17:06
 
РоссияИлья ВарламовМоскваПроисшествия
 
 
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