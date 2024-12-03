https://ria.ru/20241203/varlamov-1987029940.html

Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента

Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента - РИА Новости, 03.12.2024

Верховный суд не рассмотрел жалобу Варламова* по статусу иноагента

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера-иноагента Ильи Варламова*, в которой он требовал снятия с себя соответствующего статуса, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:35

2024-12-03T10:35

2024-12-03T10:39

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу блогера-иноагента Ильи Варламова*, в которой он требовал снятия с себя соответствующего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Варламову Илье Александровичу* отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.По данным ведомства, Варламов* распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение.Кроме того, в отношении Варламова* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).Ранее прокуратура Москвы сообщила, что Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако тот продолжил распространять в соцсетях материалы без указания своего статуса.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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россия, илья варламов, москва, происшествия