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СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям - РИА Новости, 03.12.2024
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15:18 03.12.2024 (обновлено: 15:26 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/uscherb-1987105526.html
СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям
СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям - РИА Новости, 03.12.2024
СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям
Российские следователи в 2024 году помогли возместить ущерб по экономическим преступлениям более чем на 102 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:18
2024-12-03T15:26
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи в 2024 году помогли возместить ущерб по экономическим преступлениям более чем на 102 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В ведомстве сообщили, что во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам возмещения ущерба, причиненного преступными деяниями."Только в 2024 году благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 миллиардов 743 миллионов рублей, при этом более 102 миллиардов рублей из них – по преступлениям экономической направленности", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок с 2011 года, когда был создан Следственный комитет России, государству и потерпевшим возмещено 903 миллиарда 315 миллионов рублей. Кроме того, за этот период было арестовано имущество обвиняемых на 634 миллиарда рублей.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям

СК помог возместить ущерб по экономическим преступлениям на 102 млрд руб за год

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи в 2024 году помогли возместить ущерб по экономическим преступлениям более чем на 102 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили, что во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам возмещения ущерба, причиненного преступными деяниями.
«
"Только в 2024 году благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 миллиардов 743 миллионов рублей, при этом более 102 миллиардов рублей из них – по преступлениям экономической направленности", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок с 2011 года, когда был создан Следственный комитет России, государству и потерпевшим возмещено 903 миллиарда 315 миллионов рублей. Кроме того, за этот период было арестовано имущество обвиняемых на 634 миллиарда рублей.
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