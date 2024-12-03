СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям
СК помог возместить ущерб по экономическим преступлениям на 102 млрд руб за год
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи в 2024 году помогли возместить ущерб по экономическим преступлениям более чем на 102 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили, что во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам возмещения ущерба, причиненного преступными деяниями.
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"Только в 2024 году благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 миллиардов 743 миллионов рублей, при этом более 102 миллиардов рублей из них – по преступлениям экономической направленности", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок с 2011 года, когда был создан Следственный комитет России, государству и потерпевшим возмещено 903 миллиарда 315 миллионов рублей. Кроме того, за этот период было арестовано имущество обвиняемых на 634 миллиарда рублей.
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