https://ria.ru/20241203/uscherb-1987105526.html

СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям

СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям - РИА Новости, 03.12.2024

СК рассказал о возмещении ущерба по экономическим преступлениям

Российские следователи в 2024 году помогли возместить ущерб по экономическим преступлениям более чем на 102 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:18

2024-12-03T15:18

2024-12-03T15:26

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601953815_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_68885bf135ca59c93fd511f539c0c6b6.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские следователи в 2024 году помогли возместить ущерб по экономическим преступлениям более чем на 102 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В ведомстве сообщили, что во вторник председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам возмещения ущерба, причиненного преступными деяниями."Только в 2024 году благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 миллиардов 743 миллионов рублей, при этом более 102 миллиардов рублей из них – по преступлениям экономической направленности", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок с 2011 года, когда был создан Следственный комитет России, государству и потерпевшим возмещено 903 миллиарда 315 миллионов рублей. Кроме того, за этот период было арестовано имущество обвиняемых на 634 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241129/kommersant-1986397695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)