В Европе начали обсуждать прекращение огня на Украине, пишут СМИ
В Европе обсуждают возможность развертывания войск на Украине для перемирия
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Европе начали обсуждать возможность развертывания войск для обеспечения прекращения огня между сторонами конфликта на Украине, передает агентство Франс Пресс.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Журнал Economist в свою очередь отмечал, что страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением.
"Начались первоначальные дискуссии о том, могут ли европейские войска быть развернуты для обеспечения любого возможного прекращения огня", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на западных дипломатов.
По словам одного из дипломатов, во многих европейских странах размышляют о том, как можно способствовать гарантиям безопасности Украины. Он добавил, что Европе нужна идея, которую можно было бы передать Вашингтону.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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