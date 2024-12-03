США продолжают подливать масло в огонь на Украине, заявили в Кремле
Песков: администрация Байдена пытается не дать войне на Украине замедлиться
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать войне на Украине замедлиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
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"Нынешняя администрация преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться. Администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как новый пакет помощи США Украине воспринимают в Кремле.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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