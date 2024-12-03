https://ria.ru/20241203/ukraina-1987068104.html

США продолжают подливать масло в огонь на Украине, заявили в Кремле

США продолжают подливать масло в огонь на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.12.2024

США продолжают подливать масло в огонь на Украине, заявили в Кремле

Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать войне на Украине замедлиться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:28

2024-12-03T12:28

2024-12-03T12:31

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать войне на Украине замедлиться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин. "Нынешняя администрация преследует свои цели, свою последовательную линию на то, чтобы не дать этой войне замедлиться. Администрация делает все возможное с тем, чтобы дальше подливать масло в огонь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как новый пакет помощи США Украине воспринимают в Кремле. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html

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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, джо байден