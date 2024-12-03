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В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987064121.html
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico - РИА Новости, 03.12.2024
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico
В ЕС могут скептически относиться к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:15
2024-12-03T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
нато
евросоюз
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ЕС могут скептически относиться к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет Киев в дальнейшем, пишет газета Politico. По информации издания, западные дипломаты среди прочих идей урегулирования конфликта на Украине обсуждают подобие "израильской модели", которая предполагает поддержание союзнических отношений с Киевом и предоставление ему оружия в больших объемах. Однако, отмечает Politico, хорошо вооруженная Украина может представлять опасность. "Как мы можем вооружать до зубов страну у наших границ, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?" - задается вопросом неназванный дипломат из Евросоюза. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241013/evrosoyuz-1977808193.html
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в мире, украина, россия, киев, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО, Евросоюз
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico

Politico: в ЕС скептически отнеслись к накачиванию оружием Украины

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ЕС могут скептически относиться к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет Киев в дальнейшем, пишет газета Politico.
По информации издания, западные дипломаты среди прочих идей урегулирования конфликта на Украине обсуждают подобие "израильской модели", которая предполагает поддержание союзнических отношений с Киевом и предоставление ему оружия в больших объемах. Однако, отмечает Politico, хорошо вооруженная Украина может представлять опасность.
«
"Как мы можем вооружать до зубов страну у наших границ, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?" - задается вопросом неназванный дипломат из Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевНАТОЕвросоюз
 
 
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