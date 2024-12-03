В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico
Politico: в ЕС скептически отнеслись к накачиванию оружием Украины
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В ЕС могут скептически относиться к идее передачи большого количества оружия Украине в рамках урегулирования конфликта, так как не знают, какой курс возьмет Киев в дальнейшем, пишет газета Politico.
По информации издания, западные дипломаты среди прочих идей урегулирования конфликта на Украине обсуждают подобие "израильской модели", которая предполагает поддержание союзнических отношений с Киевом и предоставление ему оружия в больших объемах. Однако, отмечает Politico, хорошо вооруженная Украина может представлять опасность.
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"Как мы можем вооружать до зубов страну у наших границ, не зная, кто будет ее будущим лидером и останется ли она нашим партнером?" - задается вопросом неназванный дипломат из Евросоюза.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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