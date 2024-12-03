https://ria.ru/20241203/ukraina-1987052802.html

Украина отказалась от альтернативных членству в НАТО гарантий

Украина отказалась от альтернативных членству в НАТО гарантий - РИА Новости, 03.12.2024

Украина отказалась от альтернативных членству в НАТО гарантий

Украина официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий, сообщает во вторник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:37

2024-12-03T11:37

2024-12-03T12:03

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Украина официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий, сообщает во вторник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ. По данным издания, МИД Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности. В заявлении, как сообщает "Европейская правда", подчеркивается, что оно сделано "по случаю 30-летия подписания "Будапештского меморандума". Впрочем, документ обнародован за два дня до упомянутой даты, и выбор дня публикации не является случайным – украинский министр иностранных дел Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе. "Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", – приводит издание заявление. При этом документ подчеркивает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству. "Имея за плечами горький опыт "Будапештского меморандума", мы не пристанем ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - подчеркивает МИД. Как сообщает издание, пространное заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний об ожиданиях от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала. МИД называет меморандум памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности и подчеркивает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал". При этом украинский МИД обращается к США и Великобритании, подписавшим "Будапештский меморандум", Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам договора о нераспространении ядерного оружия, с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу". Ранее агентство Рейтер сообщало, что в НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы. Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241008/nato-1976871655.html

https://ria.ru/20240710/siyyarto-1958780080.html

https://ria.ru/20241203/nato-1987019130.html

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в мире, украина, россия, брюссель, андрей сибига, владимир путин, нато