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Украина могла попросить у союзников системы ПРО для защиты от "Орешника" - РИА Новости, 03.12.2024
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11:14 03.12.2024 (обновлено: 22:19 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987043784.html
Украина могла попросить у союзников системы ПРО для защиты от "Орешника"
Украина могла попросить у союзников системы ПРО для защиты от "Орешника" - РИА Новости, 03.12.2024
Украина могла попросить у союзников системы ПРО для защиты от "Орешника"
Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow (Хец) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", передает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:14
2024-12-03T22:19
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow (Хец) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", передает агентство Франс Пресс. На прошлой неделе Владимир Зеленский после испытания российского "Орешника", который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны, заявил, что запросил у западных партнеров новые комплексы ПВО, которые, по его мнению, "могут сработать", при этом не стал раскрывать, что это за системы. "Они (системы ПВО, которые якобы могут сбить "Орешник". — Прим. ред.) включают THAAD и Arrow", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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украина, россия, брянская область, владимир зеленский, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Брянская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, В мире
Украина могла попросить у союзников системы ПРО для защиты от "Орешника"

Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow из-за "Орешника"

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneCистема противоракетной обороны THAAD
Cистема противоракетной обороны THAAD - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne
Cистема противоракетной обороны THAAD. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украина могла попросить у союзников системы ПРО THAAD и Arrow (Хец) для противодействия новейшей российской ракете средней дальности "Орешник", передает агентство Франс Пресс.
На прошлой неделе Владимир Зеленский после испытания российского "Орешника", который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны, заявил, что запросил у западных партнеров новые комплексы ПВО, которые, по его мнению, "могут сработать", при этом не стал раскрывать, что это за системы.
"Они (системы ПВО, которые якобы могут сбить "Орешник". — Прим. ред.) включают THAAD и Arrow", — говорится в публикации со ссылкой на неназванных чиновников.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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29 ноября, 20:30
 
УкраинаРоссияБрянская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВ мире
 
 
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