На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России
Newsweek: для ВСУ сложилась тревожная тенденция из-за продвижения ВС России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВСУ в тяжелом положении из-за продвижения российских военных, заявил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek.
“Тенденция очень тревожная, и нет никаких оснований ожидать, что в декабре ситуация успокоится”, — сказал он.
“Тенденция очень тревожная, и нет никаких оснований ожидать, что в декабре ситуация успокоится”, — сказал он.
Аналитик добавил, что украинцы уже долгое время испытывают трудности со стабилизацией фронта, и в ноябре темпы российского наступления лишь ускорились, даже по сравнению с сентябрем и октябрем.
Кроме того, по его мнению, российские военные в ближайшие месяцы продолжат решительно двигаться вперед, и ничто не предвещает, что они выдохнутся.
Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли в течение суток на разных направлениях до 1515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер. Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и пунктам управления беспилотниками.
Кроме того, по его мнению, российские военные в ближайшие месяцы продолжат решительно двигаться вперед, и ничто не предвещает, что они выдохнутся.
Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли в течение суток на разных направлениях до 1515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер. Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и пунктам управления беспилотниками.
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