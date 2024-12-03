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На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 03.12.2024 (обновлено: 11:27 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987031690.html
На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России
На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России - РИА Новости, 03.12.2024
На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России
ВСУ в тяжелом положении из-за продвижения российских военных, заявил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. “Тенденция очень... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:45
2024-12-03T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВСУ в тяжелом положении из-за продвижения российских военных, заявил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. “Тенденция очень тревожная, и нет никаких оснований ожидать, что в декабре ситуация успокоится”, — сказал он. Аналитик добавил, что украинцы уже долгое время испытывают трудности со стабилизацией фронта, и в ноябре темпы российского наступления лишь ускорились, даже по сравнению с сентябрем и октябрем.Кроме того, по его мнению, российские военные в ближайшие месяцы продолжат решительно двигаться вперед, и ничто не предвещает, что они выдохнутся. Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли в течение суток на разных направлениях до 1515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер. Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и пунктам управления беспилотниками.
https://ria.ru/20241203/sholts-1987013689.html
https://ria.ru/20241203/obstanovka-1986880508.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России

Newsweek: для ВСУ сложилась тревожная тенденция из-за продвижения ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВСУ в тяжелом положении из-за продвижения российских военных, заявил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek.

“Тенденция очень тревожная, и нет никаких оснований ожидать, что в декабре ситуация успокоится”, — сказал он.
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Аналитик добавил, что украинцы уже долгое время испытывают трудности со стабилизацией фронта, и в ноябре темпы российского наступления лишь ускорились, даже по сравнению с сентябрем и октябрем.

Кроме того, по его мнению, российские военные в ближайшие месяцы продолжат решительно двигаться вперед, и ничто не предвещает, что они выдохнутся.

Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли в течение суток на разных направлениях до 1515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер. Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и пунктам управления беспилотниками.
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