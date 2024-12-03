https://ria.ru/20241203/ukraina-1987031690.html

На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России

На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России - РИА Новости, 03.12.2024

На Западе сделали заявление о ВСУ из-за действий ВС России

ВСУ в тяжелом положении из-за продвижения российских военных, заявил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. “Тенденция очень... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:45

2024-12-03T10:45

2024-12-03T11:27

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. ВСУ в тяжелом положении из-за продвижения российских военных, заявил военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. “Тенденция очень тревожная, и нет никаких оснований ожидать, что в декабре ситуация успокоится”, — сказал он. Аналитик добавил, что украинцы уже долгое время испытывают трудности со стабилизацией фронта, и в ноябре темпы российского наступления лишь ускорились, даже по сравнению с сентябрем и октябрем.Кроме того, по его мнению, российские военные в ближайшие месяцы продолжат решительно двигаться вперед, и ничто не предвещает, что они выдохнутся. Накануне Минобороны сообщало, что ВСУ потеряли в течение суток на разных направлениях до 1515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты и бронетранспортер. Также российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и пунктам управления беспилотниками.

https://ria.ru/20241203/sholts-1987013689.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина