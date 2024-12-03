https://ria.ru/20241203/ukraina-1987012303.html

В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры

В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 03.12.2024

В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил во вторник глава областной военной администрации... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:47

2024-12-03T08:47

2024-12-03T08:47

специальная военная операция на украине

в мире

ровненская область

украина

александр коваль

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил во вторник глава областной военной администрации Александр Коваль в Telegram-канале. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, после взрывов в минувшие сутки поврежден объект энергетической инфраструктуры. На данный момент на месте работают все службы. Чиновник при этом не уточнил, где конкретно расположен энергообъект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

ровненская область

украина

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в мире, ровненская область, украина, александр коваль