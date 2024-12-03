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В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 03.12.2024
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08:47 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987012303.html
В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры
В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 03.12.2024
В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры
Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил во вторник глава областной военной администрации... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:47
2024-12-03T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
ровненская область
украина
александр коваль
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил во вторник глава областной военной администрации Александр Коваль в Telegram-канале. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, после взрывов в минувшие сутки поврежден объект энергетической инфраструктуры. На данный момент на месте работают все службы. Чиновник при этом не уточнил, где конкретно расположен энергообъект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html
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в мире, ровненская область, украина, александр коваль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Украина, Александр Коваль
В Ровненской области пострадал объект энергетической инфраструктуры

Глава Ровненской ОВА Коваль сообщили о повреждении объекта энергоинфраструктуры

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Ровненской области на западе Украины после взрывов, сообщил во вторник глава областной военной администрации Александр Коваль в Telegram-канале.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, после взрывов в минувшие сутки поврежден объект энергетической инфраструктуры. На данный момент на месте работают все службы. Чиновник при этом не уточнил, где конкретно расположен энергообъект.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРовненская областьУкраинаАлександр Коваль
 
 
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