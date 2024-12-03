В США назвали сумму необходимой Украине военной помощи
WSJ: в 2025 году Украине может потребоваться военная помощь на 126 млрд долларов
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украине только на 2025 год может потребоваться военная помощь на сумму около 126 миллиардов долларов, чтобы иметь возможность противостоять на поле боя стремительно финансируемой российской армии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.
"Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России", - пишет издание.
Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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