https://ria.ru/20241203/ukraina-1987011685.html

В США назвали сумму необходимой Украине военной помощи

В США назвали сумму необходимой Украине военной помощи - РИА Новости, 03.12.2024

В США назвали сумму необходимой Украине военной помощи

Украине только на 2025 год может потребоваться военная помощь на сумму около 126 миллиардов долларов, чтобы иметь возможность противостоять на поле боя... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:39

2024-12-03T08:39

2024-12-03T08:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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джо байден

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Украине только на 2025 год может потребоваться военная помощь на сумму около 126 миллиардов долларов, чтобы иметь возможность противостоять на поле боя стремительно финансируемой российской армии, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника. "Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 миллиардов евро, что эквивалентно 126 миллиардам долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России", - пишет издание. Ранее в Пентагоне подсчитали, что общий объем американской военной помощи Украине за время работы администрации президента США Джо Байдена превысил 62 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции показатель достиг 61,4 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986919567.html

https://ria.ru/20241128/protivorakety-1986021127.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, нато, министерство обороны сша