https://ria.ru/20241203/ukraina-1986991100.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:40
2024-12-03T01:40
2024-12-03T01:40
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в столичной области начала звучать в 1.24 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу