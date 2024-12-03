https://ria.ru/20241203/ucheniya-1987134130.html

Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море

Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024

Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море

Истребители "МиГ-31" с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" участвуют в учении ВМФ и ВКС России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:56

2024-12-03T16:56

2024-12-03T18:36

россия

средиземное море

воздушно-космические силы россии

миг-31

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987147920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1688d9c4fb4ef38d0bdb8e713a1a3463.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Истребители "МиГ-31" с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" участвуют в учении ВМФ и ВКС России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ. Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. "В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", - говорится в сообщении. Отмечается, что учение проводится с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений РФ с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ними.

https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html

россия

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения с пусками высокоточных ракет в Средиземном море Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ. 2024-12-03T16:56 true PT3M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, миг-31, безопасность