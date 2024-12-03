https://ria.ru/20241203/ucheniya-1987134130.html
Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море
Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024
Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море
Истребители "МиГ-31" с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" участвуют в учении ВМФ и ВКС России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:56
2024-12-03T16:56
2024-12-03T18:36
россия
средиземное море
воздушно-космические силы россии
миг-31
безопасность
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Истребители "МиГ-31" с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" участвуют в учении ВМФ и ВКС России в Средиземном море, сообщили в Минобороны РФ. Учение проводится в восточной части Средиземного моря в соответствии с планом подготовки ВС РФ с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. "В учении задействовано свыше 1000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, включая истребители МиГ-31И ВКС России с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и береговой ракетный комплекс "Бастион", - говорится в сообщении. Отмечается, что учение проводится с соблюдением действующих норм международного права, а также соглашений РФ с иностранными государствами о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве над ними.
https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html
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Учения с пусками высокоточных ракет в Средиземном море
Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.
2024-12-03T16:56
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россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, миг-31, безопасность
Россия, Средиземное море, Воздушно-космические силы России, МиГ-31, Безопасность
Истребители "МиГ-31" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море
МиГ-31 с гиперзвуковыми "Кинжалами" участвуют в учениях ВКС в Средиземном море