https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html
ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море
ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024
ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море
Российские корабли провели в Средиземном море учения, в ходе которых выполнили пуски гиперзвуковых ракет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:54
2024-12-03T16:54
2024-12-03T17:37
безопасность
россия
средиземное море
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские корабли провели в Средиземном море учения, в ходе которых выполнили пуски гиперзвуковых ракет, сообщили в Минобороны. "Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", — говорится в релизе.Кроме того, расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" запустил крылатую ракету "Оникс" из назначенного района на побережье Средиземного моря. "Назначенные цели успешно поражены прямыми попаданиями", — подчеркнули в Минобороны.Учения в Средиземном море проходили с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Группировки ВМФ и ВКС отрабатывали совместные действия.В маневрах участвовали более тысячи человек, десять кораблей и судов обеспечения, 24 самолета и вертолета, в том числе истребители МиГ-31И с ракетами "Кинжал".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пуск ракет "Циркон" с фрегата "Горшков" в ходе учений в Средиземном море
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", сообщили в Минобороны России.
2024-12-03T16:54
true
PT0M27S
Пуск крылатой ракеты "Калибр" с подлодки "Новороссийск"
В ходе учений в Средиземном море был произведен и пуск крылатой ракеты "Калибр" с подлодки "Новороссийск", сообщили в Минобороны России.
2024-12-03T16:54
true
PT0M12S
Кадры пуска ракеты "Оникс" из района на побережье Средиземного моря
Впечатляющие кадры пуска ракеты "Оникс" из района на побережье Средиземного моря. Пуск произвел ракетный комплекс "Бастион" в ходе учений, сообщили в Минобороны России.
2024-12-03T16:54
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PT0M27S
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Кадры контроля поражения мишени после пусков ВМФ и ВКС России в ходе учений в Средиземном море
Кадры контроля поражения мишени после пусков ВМФ и ВКС России в ходе учений в Средиземном море
2024-12-03T16:54
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PT1M04S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, видео
Безопасность, Россия, Средиземное море, Воздушно-космические силы России
ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море
МО: фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" провели стрельбы "Цирконами"