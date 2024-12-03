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ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море

ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024

ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море

Российские корабли провели в Средиземном море учения, в ходе которых выполнили пуски гиперзвуковых ракет, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:54

2024-12-03T16:54

2024-12-03T17:37

безопасность

россия

средиземное море

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Российские корабли провели в Средиземном море учения, в ходе которых выполнили пуски гиперзвуковых ракет, сообщили в Минобороны. "Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", — говорится в релизе.Кроме того, расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" запустил крылатую ракету "Оникс" из назначенного района на побережье Средиземного моря. "Назначенные цели успешно поражены прямыми попаданиями", — подчеркнули в Минобороны.Учения в Средиземном море проходили с 1 по 3 декабря под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. Группировки ВМФ и ВКС отрабатывали совместные действия.В маневрах участвовали более тысячи человек, десять кораблей и судов обеспечения, 24 самолета и вертолета, в том числе истребители МиГ-31И с ракетами "Кинжал".

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, видео