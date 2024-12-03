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В Бразилии отреагировали на угрозы Трампа в адрес БРИКС - РИА Новости, 03.12.2024
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15:25 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/tramp-1987107122.html
В Бразилии отреагировали на угрозы Трампа в адрес БРИКС
В Бразилии отреагировали на угрозы Трампа в адрес БРИКС - РИА Новости, 03.12.2024
В Бразилии отреагировали на угрозы Трампа в адрес БРИКС
Угрозы победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС являются "выстрелом в ногу империи, которая и так находится на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:25
2024-12-03T15:25
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Угрозы победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС являются "выстрелом в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании", сообщает обозреватель бразильского новостного портала Cafezinho Мигел ду Росариу. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Для мира это отличная новость, что первое политическое... заявление Трампа... - это столь враждебная нападка на БРИКС, поскольку она с любой точки зрения являет собой выстрел в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании", - пишет ду Росариу. Он отмечает, что санкции, наложенные США, отталкивают все большее число стран и компаний от использования доллара. По мнению ду Росариу, "отчаяние" Трампа вызвано осознанием этой ситуации. Автор статьи подчеркивает, что, угрожая странам, стремящимся к ведению торговли без доллара, запретом на экспорт в США, Трамп только усугубляет положение американской валюты. Страны, получившие запрет на экспорт в Соединенные Штаты, смогут торговать с другими партнерами, уже с использованием национальной валюты, пишет ду Росариу. Кроме того, угрозы Трампа странам БРИКС лишь усиливают необходимость создания более надежных торговых пространств, "менее уязвимых для прихотей отчаявшейся и упаднической империи", отмечает автор статьи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может усилить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
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сша, россия, дональд трамп, брикс, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
В Бразилии отреагировали на угрозы Трампа в адрес БРИКС

Cafezinho: угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС являются выстрелом в ногу США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Угрозы победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС являются "выстрелом в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании", сообщает обозреватель бразильского новостного портала Cafezinho Мигел ду Росариу.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Для мира это отличная новость, что первое политическое... заявление Трампа... - это столь враждебная нападка на БРИКС, поскольку она с любой точки зрения являет собой выстрел в ногу империи, которая и так находится на последнем издыхании", - пишет ду Росариу.
Он отмечает, что санкции, наложенные США, отталкивают все большее число стран и компаний от использования доллара. По мнению ду Росариу, "отчаяние" Трампа вызвано осознанием этой ситуации.
Автор статьи подчеркивает, что, угрожая странам, стремящимся к ведению торговли без доллара, запретом на экспорт в США, Трамп только усугубляет положение американской валюты. Страны, получившие запрет на экспорт в Соединенные Штаты, смогут торговать с другими партнерами, уже с использованием национальной валюты, пишет ду Росариу.
Кроме того, угрозы Трампа странам БРИКС лишь усиливают необходимость создания более надежных торговых пространств, "менее уязвимых для прихотей отчаявшейся и упаднической империи", отмечает автор статьи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может усилить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
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