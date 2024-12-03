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Трамп может начать новую эру помилований, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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15:32 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/tramp-1987097444.html
Трамп может начать новую эру помилований, пишут СМИ
Трамп может начать новую эру помилований, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Трамп может начать новую эру помилований, пишут СМИ
Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп, на фоне недавнего решения главы Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, может начать новую эру РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:32
2024-12-03T15:32
в мире
справки
сша
калифорния
делавэр
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп, на фоне недавнего решения главы Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, может начать новую эру помилований, направленных на усиление своих позиций и преследование оппонентов, пишет издание Newsweek. "Трамп, скорее всего, все равно начнет новую эру помилований. Благодаря Верховному суду, если Трамп незаконно использует рычаги власти для преследования предполагаемых врагов, он будет абсолютно защищен от судебных последствий", — говорится в материале. Однако эксперты подчеркивают, что действия Трампа могут столкнуться с ограничениями, так как президентское помилование не распространяется на преступления, подпадающие под юрисдикцию отдельных штатов, и не защищает от гражданских исков. Издание добавляет, что некоторые союзники Трампа могут не рассчитывать на гарантии помилования. "Трамп принимает решения импульсивно и не всегда следует рекомендациям советников. И слепой преданности Трампу будет недостаточно. Если выполнение его приказов нанесет вред самому Трампу, вас лишат не только должности, но и права на помилование", — отмечают авторы статьи. Президент США сообщил 1 декабря, что помиловал своего сына. Помилование касается периода с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и двух судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния. В Калифорнии сын американского лидера признал вину в неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена злоупотреблением и нарушением правосудия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение Джо Байдена о помиловании сына является карикатурой на демократию. Хантер Байден - сын Джо Байдена и его первой супруги Нейлии, погибшей в автокатастрофе в 1972 году. Джилл Байден воспитывала Хантера с раннего возраста.
https://ria.ru/20241203/tramp-1987059432.html
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в мире, справки, сша, калифорния, делавэр, дональд трамп, джо байден, хантер байден
В мире, Справки, США, Калифорния, Делавэр, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден
Трамп может начать новую эру помилований, пишут СМИ

Newsweek: Трамп может начать новую эру помилований на фоне решения Байдена

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп, на фоне недавнего решения главы Штатов Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, может начать новую эру помилований, направленных на усиление своих позиций и преследование оппонентов, пишет издание Newsweek.
"Трамп, скорее всего, все равно начнет новую эру помилований. Благодаря Верховному суду, если Трамп незаконно использует рычаги власти для преследования предполагаемых врагов, он будет абсолютно защищен от судебных последствий", — говорится в материале.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Помилование Хантера Байдена развязало руки Трампу, заявил эксперт
Вчера, 12:01
Однако эксперты подчеркивают, что действия Трампа могут столкнуться с ограничениями, так как президентское помилование не распространяется на преступления, подпадающие под юрисдикцию отдельных штатов, и не защищает от гражданских исков.
Издание добавляет, что некоторые союзники Трампа могут не рассчитывать на гарантии помилования. "Трамп принимает решения импульсивно и не всегда следует рекомендациям советников. И слепой преданности Трампу будет недостаточно. Если выполнение его приказов нанесет вред самому Трампу, вас лишат не только должности, но и права на помилование", — отмечают авторы статьи.
Президент США сообщил 1 декабря, что помиловал своего сына. Помилование касается периода с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и двух судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния. В Калифорнии сын американского лидера признал вину в неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп назвал помилование Хантера Байдена злоупотреблением и нарушением правосудия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение Джо Байдена о помиловании сына является карикатурой на демократию. Хантер Байден - сын Джо Байдена и его первой супруги Нейлии, погибшей в автокатастрофе в 1972 году. Джилл Байден воспитывала Хантера с раннего возраста.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Байден запланировал помилование Хантера более трех месяцев назад, пишут СМИ
2 декабря, 10:46
 
В миреСправкиСШАКалифорнияДелавэрДональд ТрампДжо БайденХантер Байден
 
 
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