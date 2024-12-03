https://ria.ru/20241203/tramp-1987088052.html

Администрация Трампа может стать одной из самых состоятельных в истории США

Администрация Трампа может стать одной из самых состоятельных в истории США - РИА Новости, 03.12.2024

Администрация Трампа может стать одной из самых состоятельных в истории США

Администрация победителя президентских выборов в США Дональда Трампа может стать одной из самых состоятельных в истории страны из-за миллиардеров-номинантов на... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:05

2024-12-03T14:05

2024-12-03T14:05

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация победителя президентских выборов в США Дональда Трампа может стать одной из самых состоятельных в истории страны из-за миллиардеров-номинантов на государственные должности, пишет издание Newsweek. "Трамп назначил восемь миллиардеров в свой кабинет, что может привести к одной из самых состоятельных президентский администраций в истории", - говорится в статье. В список этих миллиардеров входит предприниматель Илон Маск - вместе с другим миллиардером, акционером компании Roivant Sciences Вивеком Рамасвами, он, вероятно, возглавит при Трампе департамент по достижению госэффективности (DOGE). Основатель и владелец девелопера Kushner Companies Чарльз Кушнер был выбран Трампом в качестве посла США во Франции, инвестор в недвижимость Стив Уиткофф - спецпосланником по Ближнему Востоку. Супруга экс-директора медиакорпорации TKO Group Holdings Inc. Линда МакМэхон может стать министром образования, директор компании по оказанию финансовых услуг Cantor Fitzgerald Говард Лютник - министром торговли. Замыкает список директор инвестиционной фирмы Key Square Group Скотт Бессент, выбранный Трампом на пост министра финансов. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241117/trump-1984243246.html

https://ria.ru/20241115/daymon-1983865217.html

https://ria.ru/20241113/pompeo-1983415726.html

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в мире, справки, сша, франция, ближний восток, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами