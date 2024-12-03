Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 03.12.2024 (обновлено: 09:03 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News - РИА Новости, 03.12.2024
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:59
2024-12-03T09:03
в мире
канада
сша
дональд трамп
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, присутствовавших при разговоре. "Избранный президент Трамп предложил канадскому премьеру Джастину Трюдо на прошлой неделе, что если тариф, (введенный - ред.) за неспособность справиться с торговыми и миграционными проблемами, уничтожит экономику северного соседа, то может, ей (Канаде - ред.) стоит стать 51-м штатом", - сообщает телеканал. По данным источников, будущий американский лидер сказал Трюдо, что Канада "подвела" своего соседа, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более 100 миллиардов долларов. После этого американский лидер заявил канадскому коллеге, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами - дефицитом и границей, - то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%. Как сообщает Fox News, Трюдо ответил, что Трамп не может ввести такие пошлины, поскольку это совершенно разрушит канадскую экономику. Будущий американский лидер на это заявил, что, получается, Канада не выживет без "обдирания" Штатов на 100 миллиардов долларов, после чего предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США, а самого премьер-министра - его губернатором. В ответ на это, как сообщается, представители канадской стороны нервно посмеялись. Газета Globe and Mail 30 ноября сообщила, что Трюдо прибыл в американский штат Флорида для встречи с Трампом. Как отмечало издание, канадский премьер планировал обсудить с Трампом возможное введение будущей американской администрацией тарифов на товары из Канады, а также вопросы, связанные с миграцией. Трамп позднее заявил, что его встреча с премьер-министром Канады прошла очень продуктивно. По данным телеканала CBC, Трюдо в ходе встречи с будущим американским лидером пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух стран. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
https://ria.ru/20241108/ssha-1982672064.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_177:0:2844:2000_1920x0_80_0_0_cead9aed1bbdff52867ead6f6fdbef9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News

Fox News: Трамп пригрозил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, присутствовавших при разговоре.
"Избранный президент Трамп предложил канадскому премьеру Джастину Трюдо на прошлой неделе, что если тариф, (введенный - ред.) за неспособность справиться с торговыми и миграционными проблемами, уничтожит экономику северного соседа, то может, ей (Канаде - ред.) стоит стать 51-м штатом", - сообщает телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
Трамп придет — новый порядок наведет
9 ноября, 08:00
По данным источников, будущий американский лидер сказал Трюдо, что Канада "подвела" своего соседа, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более 100 миллиардов долларов. После этого американский лидер заявил канадскому коллеге, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами - дефицитом и границей, - то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%.
Как сообщает Fox News, Трюдо ответил, что Трамп не может ввести такие пошлины, поскольку это совершенно разрушит канадскую экономику. Будущий американский лидер на это заявил, что, получается, Канада не выживет без "обдирания" Штатов на 100 миллиардов долларов, после чего предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США, а самого премьер-министра - его губернатором. В ответ на это, как сообщается, представители канадской стороны нервно посмеялись.
Газета Globe and Mail 30 ноября сообщила, что Трюдо прибыл в американский штат Флорида для встречи с Трампом. Как отмечало издание, канадский премьер планировал обсудить с Трампом возможное введение будущей американской администрацией тарифов на товары из Канады, а также вопросы, связанные с миграцией. Трамп позднее заявил, что его встреча с премьер-министром Канады прошла очень продуктивно. По данным телеканала CBC, Трюдо в ходе встречи с будущим американским лидером пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух стран.
Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
Торонто - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
СМИ: американцы начали массово искать информацию о переезде
8 ноября, 14:52
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала