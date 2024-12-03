https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html

Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News

Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News - РИА Новости, 03.12.2024

Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:59

2024-12-03T08:59

2024-12-03T09:03

в мире

канада

сша

дональд трамп

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982158301_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e8c7205284c8cb1201b246c7c204ac.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, присутствовавших при разговоре. "Избранный президент Трамп предложил канадскому премьеру Джастину Трюдо на прошлой неделе, что если тариф, (введенный - ред.) за неспособность справиться с торговыми и миграционными проблемами, уничтожит экономику северного соседа, то может, ей (Канаде - ред.) стоит стать 51-м штатом", - сообщает телеканал. По данным источников, будущий американский лидер сказал Трюдо, что Канада "подвела" своего соседа, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более 100 миллиардов долларов. После этого американский лидер заявил канадскому коллеге, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами - дефицитом и границей, - то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25%. Как сообщает Fox News, Трюдо ответил, что Трамп не может ввести такие пошлины, поскольку это совершенно разрушит канадскую экономику. Будущий американский лидер на это заявил, что, получается, Канада не выживет без "обдирания" Штатов на 100 миллиардов долларов, после чего предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США, а самого премьер-министра - его губернатором. В ответ на это, как сообщается, представители канадской стороны нервно посмеялись. Газета Globe and Mail 30 ноября сообщила, что Трюдо прибыл в американский штат Флорида для встречи с Трампом. Как отмечало издание, канадский премьер планировал обсудить с Трампом возможное введение будущей американской администрацией тарифов на товары из Канады, а также вопросы, связанные с миграцией. Трамп позднее заявил, что его встреча с премьер-министром Канады прошла очень продуктивно. По данным телеканала CBC, Трюдо в ходе встречи с будущим американским лидером пообещал, что Оттава усилит безопасность на границе двух стран. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.

https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html

https://ria.ru/20241108/ssha-1982672064.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо