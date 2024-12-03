https://ria.ru/20241203/tramp-1986998070.html

Трамп приедет в Париж на открытие обновленного Нотр-Дама

Трамп приедет в Париж на открытие обновленного Нотр-Дама - РИА Новости, 03.12.2024

Трамп приедет в Париж на открытие обновленного Нотр-Дама

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что приедет в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:13

2024-12-03T04:13

2024-12-03T04:13

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что приедет в Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери, восстановленного после крупного пожара 2019 года. "Для меня честь объявить, что в субботу я отправлюсь в Париж, Францию, чтобы посетить открытие великолепного и исторического собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара пять лет назад", - написал Трамп на своей странице. Будущий американский президент похвалил лидера Франции Эммануэля Макрона за проделанную работу по реставрации здания. Трамп отметил, что день открытия собора станет "очень особенным для всех". Ранее префект Парижа Лоран Нуньес сообщил, что на церемонии ожидается присутствие около пятидесяти глав государств. Доступ на площадь перед собором будут иметь только немногочисленные гости. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. На церемонии 7 декабря состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20241115/zaharova-1984015027.html

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп