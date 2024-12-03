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Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании - РИА Новости, 03.12.2024
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01:20 03.12.2024 (обновлено: 01:21 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tramp-1986990484.html
Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании
Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании - РИА Новости, 03.12.2024
Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании
Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о номинировании американского предпринимателя Уоррена Стивенса на должность... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:20
2024-12-03T01:21
в мире
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великобритания
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о номинировании американского предпринимателя Уоррена Стивенса на должность американского посла в Великобритании, говорится в распространенном заявлении будущего главы государства. "Я рад объявить, что Уоррен Стивенс, один из самых успешных бизнесменов в стране, номинирован на должность посла США в Сент-Джеймсском дворе, в роли, в которой он будет выступать нашим представителем в Соединенном Королевстве", - сообщил Трамп. По словам будущего президента, Стивенс создал "замечательную компанию" по оказанию финансовых услуг Stephens Inc., работая ее президентом и председателем в последние 38 лет. "Уоррен всегда мечтал служить Соединенным Штатам на постоянной основе. Я рад тому, что теперь у него будет такая возможность в качестве высокопоставленного дипломата, представляющего США в одном из самых дорогих и любимых союзников Америки", - отметил Трамп.
https://ria.ru/20241202/naznacheniya-1986779942.html
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп
Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании

Трамп номинировал бизнесмена Стивенса на должность посла США в Великобритании

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о номинировании американского предпринимателя Уоррена Стивенса на должность американского посла в Великобритании, говорится в распространенном заявлении будущего главы государства.
"Я рад объявить, что Уоррен Стивенс, один из самых успешных бизнесменов в стране, номинирован на должность посла США в Сент-Джеймсском дворе, в роли, в которой он будет выступать нашим представителем в Соединенном Королевстве", - сообщил Трамп.
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По словам будущего президента, Стивенс создал "замечательную компанию" по оказанию финансовых услуг Stephens Inc., работая ее президентом и председателем в последние 38 лет.
"Уоррен всегда мечтал служить Соединенным Штатам на постоянной основе. Я рад тому, что теперь у него будет такая возможность в качестве высокопоставленного дипломата, представляющего США в одном из самых дорогих и любимых союзников Америки", - отметил Трамп.
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