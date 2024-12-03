https://ria.ru/20241203/tramp-1986990484.html

Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании

Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании - РИА Новости, 03.12.2024

Трамп номинировал Уоррена Стивенса на пост посла в Великобритании

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о номинировании американского предпринимателя Уоррена Стивенса на должность... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:20

2024-12-03T01:20

2024-12-03T01:21

в мире

сша

великобритания

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social объявил о номинировании американского предпринимателя Уоррена Стивенса на должность американского посла в Великобритании, говорится в распространенном заявлении будущего главы государства. "Я рад объявить, что Уоррен Стивенс, один из самых успешных бизнесменов в стране, номинирован на должность посла США в Сент-Джеймсском дворе, в роли, в которой он будет выступать нашим представителем в Соединенном Королевстве", - сообщил Трамп. По словам будущего президента, Стивенс создал "замечательную компанию" по оказанию финансовых услуг Stephens Inc., работая ее президентом и председателем в последние 38 лет. "Уоррен всегда мечтал служить Соединенным Штатам на постоянной основе. Я рад тому, что теперь у него будет такая возможность в качестве высокопоставленного дипломата, представляющего США в одном из самых дорогих и любимых союзников Америки", - отметил Трамп.

https://ria.ru/20241202/naznacheniya-1986779942.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, дональд трамп