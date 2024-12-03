https://ria.ru/20241203/tpp-1987145685.html

Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией

Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией - РИА Новости, 03.12.2024

Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией

Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:45

2024-12-03T17:45

2024-12-03T17:45

экономика

коммерческая недвижимость

россия

италия

липецкая область

сергей катырин

итало-российская торговая палата

торгово-промышленная палата рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и деловыми кругами регионов двух стран, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Италия – давний торгово-экономический партнер России, традиционный лидер во внешней торговле нашей страны. Однако в последние годы с ужесточением политики Евросоюза в отношении РФ наши торгово-экономические связи претерпели значительные изменения", – сказал он в кулуарах юбилейной конференции, посвященной 60-летию учреждения Итало-Российской торговой палаты. В то же время, по его словам, в сентябре 2024 года российско-итальянская торговля выросла на 25%, что позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза. "Укреплению такой тенденции может способствовать развитие торгово-экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран, а также расширение взаимодействия деловых кругов на уровне регионов. В этом контексте нельзя не оценить вклад Итало-Российской торговой палаты, которая в этом году отмечает 60-летие со дня создания. Палата обеспечивает конструктивный диалог между бизнесом двух стран, способствует реализации совместных проектов и разрешению спорных вопросов", – подчеркнул Катырин. Он напомнил, что в этом году коллеги из Итало-Российской торговой палаты посещали ряд ключевых регионов РФ, включая Кировскую и Липецкую области. "Региональный "срез" неизменно присутствует в повестке совместных мероприятий по линии наших торгово-промышленных палат", – заключил глава ТПП РФ.

https://ria.ru/20241125/italiya-1985501994.html

https://ria.ru/20241129/adg-1986393073.html

россия

италия

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экономика, коммерческая недвижимость, россия, италия, липецкая область, сергей катырин, итало-российская торговая палата, торгово-промышленная палата рф, в мире