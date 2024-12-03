Рейтинг@Mail.ru
Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/tpp-1987145685.html
Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией
Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией - РИА Новости, 03.12.2024
Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией
Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:45
2024-12-03T17:45
экономика
коммерческая недвижимость
россия
италия
липецкая область
сергей катырин
итало-российская торговая палата
торгово-промышленная палата рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106072/34/1060723427_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_92de8438009d77a1ef5fc4ed94b26440.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и деловыми кругами регионов двух стран, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Италия – давний торгово-экономический партнер России, традиционный лидер во внешней торговле нашей страны. Однако в последние годы с ужесточением политики Евросоюза в отношении РФ наши торгово-экономические связи претерпели значительные изменения", – сказал он в кулуарах юбилейной конференции, посвященной 60-летию учреждения Итало-Российской торговой палаты. В то же время, по его словам, в сентябре 2024 года российско-итальянская торговля выросла на 25%, что позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза. "Укреплению такой тенденции может способствовать развитие торгово-экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран, а также расширение взаимодействия деловых кругов на уровне регионов. В этом контексте нельзя не оценить вклад Итало-Российской торговой палаты, которая в этом году отмечает 60-летие со дня создания. Палата обеспечивает конструктивный диалог между бизнесом двух стран, способствует реализации совместных проектов и разрешению спорных вопросов", – подчеркнул Катырин. Он напомнил, что в этом году коллеги из Итало-Российской торговой палаты посещали ряд ключевых регионов РФ, включая Кировскую и Липецкую области. "Региональный "срез" неизменно присутствует в повестке совместных мероприятий по линии наших торгово-промышленных палат", – заключил глава ТПП РФ.
https://ria.ru/20241125/italiya-1985501994.html
https://ria.ru/20241129/adg-1986393073.html
россия
италия
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106072/34/1060723427_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_57e9cd32a327fce71008699605f46489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, коммерческая недвижимость, россия, италия, липецкая область, сергей катырин, итало-российская торговая палата, торгово-промышленная палата рф, в мире
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Италия, Липецкая область, Сергей Катырин, Итало-российская торговая палата, Торгово-промышленная палата РФ, В мире
Торгово-промышленная палата рассказала о путях развития отношений с Италией

Глава ТПП Катырин: малый и средний бизнес помогут укрепить связи Италии и России

© AP Photo / Luca BrunoФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Развитию торгово-экономических отношений между Россией и Италией будет способствовать укрепление связей между предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ) и деловыми кругами регионов двух стран, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Италия – давний торгово-экономический партнер России, традиционный лидер во внешней торговле нашей страны. Однако в последние годы с ужесточением политики Евросоюза в отношении РФ наши торгово-экономические связи претерпели значительные изменения", – сказал он в кулуарах юбилейной конференции, посвященной 60-летию учреждения Итало-Российской торговой палаты.
Чайка на крыше дома в Риме - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Главным торговым партнером России в ЕС впервые за полгода стала Италия
25 ноября, 05:20
В то же время, по его словам, в сентябре 2024 года российско-итальянская торговля выросла на 25%, что позволило Италии стать крупнейшим торговым партнером России среди стран Евросоюза.
"Укреплению такой тенденции может способствовать развитие торгово-экономических связей между малыми и средними предприятиями двух стран, а также расширение взаимодействия деловых кругов на уровне регионов. В этом контексте нельзя не оценить вклад Итало-Российской торговой палаты, которая в этом году отмечает 60-летие со дня создания. Палата обеспечивает конструктивный диалог между бизнесом двух стран, способствует реализации совместных проектов и разрешению спорных вопросов", – подчеркнул Катырин.
Он напомнил, что в этом году коллеги из Итало-Российской торговой палаты посещали ряд ключевых регионов РФ, включая Кировскую и Липецкую области.
"Региональный "срез" неизменно присутствует в повестке совместных мероприятий по линии наших торгово-промышленных палат", – заключил глава ТПП РФ.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
АдГ выступает за возобновление торговли с Россией, пишет Spiegel
29 ноября, 11:26
 
ЭкономикаКоммерческая недвижимостьРоссияИталияЛипецкая областьСергей КатыринИтало-российская торговая палатаТоргово-промышленная палата РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала