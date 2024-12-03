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В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА - РИА Новости, 03.12.2024
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА
Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в результате повреждения объекта энергетической... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:27
2024-12-03T05:27
2024-12-03T05:27
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры часть Тернополя находится без света. "Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - говорится в сообщении. Ранее ночью в Тернопольской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тернопольская область, тернополь, россия
В мире, Тернопольская область, Тернополь, Россия
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА
Часть Тернополя осталась без света после повреждения инфраструктурного объекта