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В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА - РИА Новости, 03.12.2024
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05:27 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ternopol-1987001535.html
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА - РИА Новости, 03.12.2024
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА
Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в результате повреждения объекта энергетической... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:27
2024-12-03T05:27
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры часть Тернополя находится без света. "Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - говорится в сообщении. Ранее ночью в Тернопольской области объявлялась воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html
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в мире, тернопольская область, тернополь, россия
В мире, Тернопольская область, Тернополь, Россия
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА

Часть Тернополя осталась без света после повреждения инфраструктурного объекта

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал заявил в Telegram-канале, что в результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры часть Тернополя находится без света.
"Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества", - говорится в сообщении.
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27 ноября, 08:00
Ранее ночью в Тернопольской области объявлялась воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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26 ноября, 11:32
 
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