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Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 03.12.2024
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18:59 03.12.2024 (обновлено: 20:09 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/telegram--1987176179.html
Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей
Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 03.12.2024
Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:59
2024-12-03T20:09
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости в госоргане."Суд признал Telegram Messanger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.По ее словам, протокол был составлен за отказ мессенджера удалить запрещенную информацию, какую именно — в суде уточнить отказались.Telegram не первый раз штрафуют по этой статье, ранее речь шла о публикациях с информацией о действиях российской армии, не соответствующей действительности.
https://ria.ru/20241014/telegram-1977873445.html
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telegram, россия, москва, технологии
Telegram, Россия, Москва, Технологии
Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости в госоргане.
"Суд признал Telegram Messanger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, протокол был составлен за отказ мессенджера удалить запрещенную информацию, какую именно — в суде уточнить отказались.
Telegram не первый раз штрафуют по этой статье, ранее речь шла о публикациях с информацией о действиях российской армии, не соответствующей действительности.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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