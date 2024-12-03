https://ria.ru/20241203/tbilisi-1987000225.html

Протестующие снова заняли улицу в центре Тбилиси

Протестующие снова заняли улицу в центре Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024

Протестующие снова заняли улицу в центре Тбилиси

Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, покинув занимаемый с понедельника проспект Руставели, дошли до Тбилисского госуниверситета и разместились на улице... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:02

2024-12-03T05:02

2024-12-03T05:02

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россия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

обсе

тбилиси

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Участники оппозиционного митинга в Тбилиси, покинув занимаемый с понедельника проспект Руставели, дошли до Тбилисского госуниверситета и разместились на улице перед ним, затруднив движение автомобилей, передает корреспондент РИА Новости. Отдельные сторонники оппозиции и группы протестующих отделяются от общей массы и покидают митинг Вечером в понедельник очередной оппозиционный митинг начался у парламента страны, откуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Там, как и на прилегающих улицах грузинской столицы, участники митинга провели ночь. Утром во вторник они ушли с проспекта Руставели, не дожидаясь силового разгона. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986999224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, тбилиси, протесты в грузии — 2024