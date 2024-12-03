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Большая часть митингующих покинула проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024
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04:43 03.12.2024 (обновлено: 04:51 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986999224.html
Большая часть митингующих покинула проспект Руставели в Тбилиси
Большая часть митингующих покинула проспект Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 03.12.2024
Большая часть митингующих покинула проспект Руставели в Тбилиси
Большая часть участников оппозиционного митинга, остававшихся ночью на проспекте Руставели в Тбилиси, покинула эту часть грузинской столицы, не дожидаясь... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:43
2024-12-03T04:51
в мире
грузия
тбилиси
россия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
обсе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Большая часть участников оппозиционного митинга, остававшихся ночью на проспекте Руставели в Тбилиси, покинула эту часть грузинской столицы, не дожидаясь разгона силовиками, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 5.30 (4.30 мск) на проспекте Руставели остаются отдельные протестующие и маленькие группы, основная масса митингующих при этом смещается далее от проспекта по центру Тбилиси. Вечером в понедельник очередной оппозиционный митинг начался у парламента страны, откуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Там, как и на прилегающих улицах грузинской столицы, участники митинга провели ночь. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября — после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986994632.html
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в мире, грузия, тбилиси, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, протесты в грузии — 2024, протесты
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Протесты в Грузии — 2024, Протесты
Большая часть митингующих покинула проспект Руставели в Тбилиси

Часть протестующих покинула проспект Руставели в Тбилиси, не дожидаясь разгона

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские на митинге оппозиции в Тбилиси
Полицейские на митинге оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские на митинге оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Большая часть участников оппозиционного митинга, остававшихся ночью на проспекте Руставели в Тбилиси, покинула эту часть грузинской столицы, не дожидаясь разгона силовиками, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 5.30 (4.30 мск) на проспекте Руставели остаются отдельные протестующие и маленькие группы, основная масса митингующих при этом смещается далее от проспекта по центру Тбилиси.
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Вечером в понедельник очередной оппозиционный митинг начался у парламента страны, откуда протестующих оттеснили дальше по проспекту Руставели. Там, как и на прилегающих улицах грузинской столицы, участники митинга провели ночь.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября — после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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