https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986995974.html
На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских
На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских - РИА Новости, 03.12.2024
На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских
Двенадцать сотрудников МВД Грузии пострадали на очередном митинге перед парламентом в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на министерство. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:35
2024-12-03T03:35
2024-12-03T03:48
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ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Двенадцать сотрудников МВД Грузии пострадали на очередном митинге перед парламентом в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на министерство. Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента в Тбилиси за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны. "В ходе митинга в понедельник вечером и в ночь на вторник пострадали 12 полицейских", - сообщает ТВ. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986994632.html
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских
На митинге перед парламентом Грузии в Тбилиси пострадали 12 полицейских