https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986995974.html

На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских

На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских - РИА Новости, 03.12.2024

На митинге в Тбилиси пострадали 12 полицейских

Двенадцать сотрудников МВД Грузии пострадали на очередном митинге перед парламентом в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на министерство. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:35

2024-12-03T03:35

2024-12-03T03:48

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тбилиси

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Двенадцать сотрудников МВД Грузии пострадали на очередном митинге перед парламентом в Тбилиси, передает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на министерство. Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента в Тбилиси за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны. "В ходе митинга в понедельник вечером и в ночь на вторник пострадали 12 полицейских", - сообщает ТВ. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986994632.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986865306.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024