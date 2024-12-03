https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986994632.html

В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих

В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 03.12.2024

В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих

Спецназ в Тбилиси в ночь на вторник применяет слезоточивый газ против протестующих, занявших часть проспекта Руставели и продолжающих обстрел позиций силовиков... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:15

2024-12-03T03:15

2024-12-03T03:59

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тбилиси

россия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси в ночь на вторник применяет слезоточивый газ против протестующих, занявших часть проспекта Руставели и продолжающих обстрел позиций силовиков пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы спецназа, периодически применяя газ, оттесняют митингующих за сооруженную ими баррикаду из мусорных контейнеров на проспекте Руставели. Вечером в понедельник спецназ оттеснил толпу участников митинга от парламента Грузии. После этого сторонники оппозиции заняли часть проспекта Руставели, соседней площади Первой Республики и других частей центра Тбилиси, частично парализовав движение. Как стало известно в ночь на вторник, на очередном митинге в Тбилиси пострадали двенадцать сотрудников МВД Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента Грузии за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241202/kobakhidze-1986924472.html

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986977602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Спецназ применил слезоточивый газ на акции в Тбилиси Спецназ продолжает отодвигать протестующих дальше по проспекту Руставели, используя слезоточивый газ. 2024-12-03T03:15 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты