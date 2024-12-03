В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих
В Тбилиси спецназ оттесняют митингующих за баррикаду на проспекте Руставели
© Getty Images / Anadolu/Davit KachkachishviliПротестующие запускают фейрверк в сторону полицейских в Тбилиси
© Getty Images / Anadolu/Davit Kachkachishvili
Протестующие запускают фейрверк в сторону полицейских в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси в ночь на вторник применяет слезоточивый газ против протестующих, занявших часть проспекта Руставели и продолжающих обстрел позиций силовиков пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости.
Бойцы спецназа, периодически применяя газ, оттесняют митингующих за сооруженную ими баррикаду из мусорных контейнеров на проспекте Руставели.
Как стало известно в ночь на вторник, на очередном митинге в Тбилиси пострадали двенадцать сотрудников МВД Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента Грузии за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.