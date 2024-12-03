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В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 03.12.2024
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03:15 03.12.2024 (обновлено: 03:59 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tbilisi-1986994632.html
В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих
В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 03.12.2024
В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих
Спецназ в Тбилиси в ночь на вторник применяет слезоточивый газ против протестующих, занявших часть проспекта Руставели и продолжающих обстрел позиций силовиков... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:15
2024-12-03T03:59
в мире
грузия
тбилиси
россия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси в ночь на вторник применяет слезоточивый газ против протестующих, занявших часть проспекта Руставели и продолжающих обстрел позиций силовиков пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы спецназа, периодически применяя газ, оттесняют митингующих за сооруженную ими баррикаду из мусорных контейнеров на проспекте Руставели. Вечером в понедельник спецназ оттеснил толпу участников митинга от парламента Грузии. После этого сторонники оппозиции заняли часть проспекта Руставели, соседней площади Первой Республики и других частей центра Тбилиси, частично парализовав движение. Как стало известно в ночь на вторник, на очередном митинге в Тбилиси пострадали двенадцать сотрудников МВД Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента Грузии за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241202/kobakhidze-1986924472.html
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4.7
96
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60
353
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Спецназ применил слезоточивый газ на акции в Тбилиси
Спецназ продолжает отодвигать протестующих дальше по проспекту Руставели, используя слезоточивый газ.
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в мире, грузия, тбилиси, россия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты
В Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ против протестующих

В Тбилиси спецназ оттесняют митингующих за баррикаду на проспекте Руставели

© Getty Images / Anadolu/Davit KachkachishviliПротестующие запускают фейрверк в сторону полицейских в Тбилиси
Протестующие запускают фейрверк в сторону полицейских в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Davit Kachkachishvili
Протестующие запускают фейрверк в сторону полицейских в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси в ночь на вторник применяет слезоточивый газ против протестующих, занявших часть проспекта Руставели и продолжающих обстрел позиций силовиков пиротехникой, передает корреспондент РИА Новости.
Бойцы спецназа, периодически применяя газ, оттесняют митингующих за сооруженную ими баррикаду из мусорных контейнеров на проспекте Руставели.
Сотрудники полиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Премьер Грузии рассказал о нападениях на офисы правящей партии по стране
Вчера, 17:39
Вечером в понедельник спецназ оттеснил толпу участников митинга от парламента Грузии. После этого сторонники оппозиции заняли часть проспекта Руставели, соседней площади Первой Республики и других частей центра Тбилиси, частично парализовав движение.
Как стало известно в ночь на вторник, на очередном митинге в Тбилиси пострадали двенадцать сотрудников МВД Грузии, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Ранее МВД сообщало, что в ходе протестов у парламента Грузии за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, более 200 человек задержаны.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября - после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Протестующие частично парализовали дорожное движение в центре Тбилиси
Вчера, 22:17
 
В миреГрузияТбилисиРоссияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты
 
 
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