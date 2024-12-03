В Ташкенте возложили цветы в честь Дня неизвестного солдата
В Ташкенте возложили цветы на мемориале в честь Дня неизвестного солдата в РФ
© Фото : Русский дом в Ташкенте/TelegramВозложение цветов у Вечного огня на территории Мемориального комплекса "Братские могилы" в День неизвестного солдата в Ташкенте
Возложение цветов у Вечного огня на территории Мемориального комплекса "Братские могилы" в День неизвестного солдата в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 3 дек — РИА Новости. Торжественное возложение цветов в честь Дня неизвестного солдата, отмечаемого в России, состоялось во вторник на Волгоградском мемориальном комплексе в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в республике.
В России День неизвестного солдата отмечается 3 декабря. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.
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"Сегодня в Ташкенте в День неизвестного солдата прошло возложение цветов у Вечного огня на территории мемориального комплекса "Братские могилы", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства.
По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие посолы России и Белоруссии в Узбекистане Олег Мальгинов и Леонид Маринич, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, руководитель представительства Россотрудничества Ирина Старосельская, представители дипломатических миссий дружественных стран, местной общественности, соотечественники и журналисты.
Мемориальный комплекс "Братские могилы" был установлен в 1975 году на месте военного госпиталя, развернутого в Ташкенте в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны. В республике в настоящее время проживают около 100 участников войны и более 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
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