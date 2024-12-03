https://ria.ru/20241203/swanhellenic-1987080244.html
Пассажир лайнера SH Diana заявил, что конфликт с компанией исчерпан
Пассажир лайнера SH Diana заявил, что конфликт с компанией исчерпан - РИА Новости, 03.12.2024
Пассажир лайнера SH Diana заявил, что конфликт с компанией исчерпан
Россиянин Илья Строков, один из пассажиров круизного лайнера SH Diana, который не дошел до Антарктиды из-за поломки, сообщил РИА Новости, что конфликт с... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:19
2024-12-03T13:19
2024-12-03T13:19
антарктида
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россиянин Илья Строков, один из пассажиров круизного лайнера SH Diana, который не дошел до Антарктиды из-за поломки, сообщил РИА Новости, что конфликт с компанией-оператором Swan Hellenic урегулирован, однако отказался раскрывать детали. Ранее пассажиры выступили с видеообращением к компании, требуя полного возврата средств за несостоявшийся тур. "Комментировать ничего нельзя. Единственное, что могу сказать: решение вопроса меня устраивает. Конфликт исчерпан", - заявил он. По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Ранее в понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения. Также ранее в понедельник туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур, рассказала РИА Новости, что урегулировала свой спор с компанией.
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антарктида, происшествия
Пассажир лайнера SH Diana заявил, что конфликт с компанией исчерпан
Пассажир лайнера SH Diana Строков заявил, что конфликт с Swan Hellenic исчерпан
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россиянин Илья Строков, один из пассажиров круизного лайнера SH Diana, который не дошел до Антарктиды из-за поломки, сообщил РИА Новости, что конфликт с компанией-оператором Swan Hellenic урегулирован, однако отказался раскрывать детали.
Ранее пассажиры выступили с видеообращением к компании, требуя полного возврата средств за несостоявшийся тур.
"Комментировать ничего нельзя. Единственное, что могу сказать: решение вопроса меня устраивает. Конфликт исчерпан", - заявил он.
По данным СМИ, из-за неполадок с двигателем на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктику застряли более 170 пассажиров, включая российских туристов. Отмечалось, что руководство компании обещало компенсировать половину стоимости тура, и россияне устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию. Ранее в понедельник в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что круиз уже завершился в Аргентине. Там заявили, что со всеми несогласными с суммой компенсации туристами достигнуты соглашения.
Также ранее в понедельник туристка из Волгограда Наталья Литвинова, объявлявшая голодовку на антарктическом круизном лайнере SH Diana, требуя полной компенсации за сорванный тур, рассказала РИА Новости, что урегулировала свой спор с компанией.