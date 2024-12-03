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Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей - РИА Новости, 03.12.2024
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Туризм
 
06:34 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/svyaz-1987004142.html
Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей
Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей - РИА Новости, 03.12.2024
Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей
Около половины россиян во время заграничных поездок используют только Wi-Fi, однако остальная часть предпочитает роуминг, местные сим-карты, тревел-сим, и чаще... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:34
2024-12-03T06:34
туризм
турция
таиланд
египет
санкции в отношении россии
туризм
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около половины россиян во время заграничных поездок используют только Wi-Fi, однако остальная часть предпочитает роуминг, местные сим-карты, тревел-сим, и чаще всего местные операторы предоставляют более выгодные тарифы, основатель компании Unisimka Анна Кашницкая рассказала РИА Новости, как россиянам сэкономить на связи в популярных странах в новогодние праздники. "Около половины россиян во время заграничных поездок используют только Wi-Fi. При этом остальная часть предпочитает разные виды связи - роуминг, местные сим-карты, тревел-сим. Как правило, местные операторы предоставляют наиболее выгодные тарифы... Надо продумать, как оставаться на связи - поддерживать общение с близкими, решать рабочие вопросы при необходимости, пользоваться навигацией", - сообщила она. Так, в Турции для туристов, которые едут меньше чем на месяц, подойдут международные тревел eSIM, которые можно оформить в Telegram-ботах. В среднем за 200 рублей в день можно сделать безлимит на интернет в таких сервисах, как Yesim, Unisim, Airalo и других. Оплатить услугу в первых двух можно российской банковской картой, не посещая салон связи. Для путешественников, которые решили задержаться на более длительный срок в Турции, лучше присмотреться к локальным операторам: цены варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. В Египте некоторые туристические eSIM, к примеру Yesim, можно оплатить российскими картами. В среднем 1 гб интернета обойдется в 1 тысячу рублей. Связь через местного оператора связи также обойдется в 1 тысячу рублей. В ОАЭ туристам предлагают бесплатную сим-карту местного оператора DU прямо в аэропорту. Она включает 1 гб интернета, который доступен в течение суток после активации. Виртуальная eSIM в среднем будет стоить 100-500 рублей за 1 гб или 300 рублей за безлимитный ежедневный трафик в зависимости от оператора. На Кубе можно подключить тревел-сим, заплатив российской банковской картой от 200 до 1,2 тысячи рублей за 1 гб. Также можно рассмотреть одного из местных операторов, где 1 гб трафика будет стоить примерно 1,2 тысячи рублей. Тогда как на Бали туристическая сим-карта может обойтись значительно дешевле стандартного тарифа местного оператора - 1 Гб за 200 рублей. Кашницкая добавила, что выгоднее приобрести интернет-пакет - в среднем 10 гб за 2 тысячи рублей. В Таиланде можно использовать практически любую международную eSIM: некоторые из них предлагают специальные пакеты для туристов Таиланда. В районе 500 рублей будет стоить 1 гб интернета и безлимит на мессенджеры. Во Вьетнаме также не должно возникнуть проблем со связью - можно выбирать любую. В зависимости от пакета 1 гб обойдется до 500 рублей. А в Китае лучше остановиться на туристической eSIM и купить ее в офисе оператора, так как оформление местной симки может отнять более двух часов. Так, 10 гб на 10 дней поездки в среднем выйдут в 1,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20241125/chernyshenko-1985605762.html
https://ria.ru/20241125/posol-1985545163.html
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Дарья Буймова
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турция, таиланд, египет, санкции в отношении россии, туризм
Туризм, Турция, Таиланд, Египет, Санкции в отношении России, Туризм
Основатель Unisimka рассказала, как сэкономить на связи за границей

Основатель Unisimka Кашницкая рассказала, как сэкономить на связи за рубежом

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМобильные телефоны
Мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Мобильные телефоны. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около половины россиян во время заграничных поездок используют только Wi-Fi, однако остальная часть предпочитает роуминг, местные сим-карты, тревел-сим, и чаще всего местные операторы предоставляют более выгодные тарифы, основатель компании Unisimka Анна Кашницкая рассказала РИА Новости, как россиянам сэкономить на связи в популярных странах в новогодние праздники.
"Около половины россиян во время заграничных поездок используют только Wi-Fi. При этом остальная часть предпочитает разные виды связи - роуминг, местные сим-карты, тревел-сим. Как правило, местные операторы предоставляют наиболее выгодные тарифы... Надо продумать, как оставаться на связи - поддерживать общение с близкими, решать рабочие вопросы при необходимости, пользоваться навигацией", - сообщила она.
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Так, в Турции для туристов, которые едут меньше чем на месяц, подойдут международные тревел eSIM, которые можно оформить в Telegram-ботах. В среднем за 200 рублей в день можно сделать безлимит на интернет в таких сервисах, как Yesim, Unisim, Airalo и других. Оплатить услугу в первых двух можно российской банковской картой, не посещая салон связи. Для путешественников, которые решили задержаться на более длительный срок в Турции, лучше присмотреться к локальным операторам: цены варьируются от 1 до 3 тысяч рублей.
В Египте некоторые туристические eSIM, к примеру Yesim, можно оплатить российскими картами. В среднем 1 гб интернета обойдется в 1 тысячу рублей. Связь через местного оператора связи также обойдется в 1 тысячу рублей. В ОАЭ туристам предлагают бесплатную сим-карту местного оператора DU прямо в аэропорту. Она включает 1 гб интернета, который доступен в течение суток после активации. Виртуальная eSIM в среднем будет стоить 100-500 рублей за 1 гб или 300 рублей за безлимитный ежедневный трафик в зависимости от оператора.
На Кубе можно подключить тревел-сим, заплатив российской банковской картой от 200 до 1,2 тысячи рублей за 1 гб. Также можно рассмотреть одного из местных операторов, где 1 гб трафика будет стоить примерно 1,2 тысячи рублей. Тогда как на Бали туристическая сим-карта может обойтись значительно дешевле стандартного тарифа местного оператора - 1 Гб за 200 рублей. Кашницкая добавила, что выгоднее приобрести интернет-пакет - в среднем 10 гб за 2 тысячи рублей.
В Таиланде можно использовать практически любую международную eSIM: некоторые из них предлагают специальные пакеты для туристов Таиланда. В районе 500 рублей будет стоить 1 гб интернета и безлимит на мессенджеры. Во Вьетнаме также не должно возникнуть проблем со связью - можно выбирать любую. В зависимости от пакета 1 гб обойдется до 500 рублей. А в Китае лучше остановиться на туристической eSIM и купить ее в офисе оператора, так как оформление местной симки может отнять более двух часов. Так, 10 гб на 10 дней поездки в среднем выйдут в 1,5 тысячи рублей.
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ТуризмТурцияТаиландЕгипетСанкции в отношении РоссииТуризм
 
 
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