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В России выявили более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО
В России выявили более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО - РИА Новости, 03.12.2024
В России выявили более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО
Российские прокуроры с начала года выявили более 65 тысяч нарушений законодательства в сфере защиты прав участников специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:18
2024-12-03T17:18
2024-12-03T17:18
общество
россия
игорь краснов
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Российские прокуроры с начала года выявили более 65 тысяч нарушений законодательства в сфере защиты прав участников специальной военной операции, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "По поручению Игоря Краснова реализуется комплекс мероприятий, направленных на защиту прав участников СВО и членов их семей. В текущем году выявлено свыше 65 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав участников СВО, для устранения которых принято более 13 тысяч актов реагирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуроры проводят личные приемы участников СВО, в том числе в местах их лечения, оказывают помощь в сборе необходимых документов и решении возникающих проблем. Отдельное внимание уделяется обеспечению прав военнослужащих и их родственников на получение мер социальной поддержки, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20241126/sahalin-1985693786.html
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общество, россия, игорь краснов, происшествия
Общество, Россия, Игорь Краснов, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В России выявили более 65 тысяч случаев нарушений прав участников СВО
Генпрокуратура выявила 65 тысяч нарушений в сфере защиты прав участников СВО