https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html
Студент МГУ получил орден Мужества посмертно
Студент МГУ получил орден Мужества посмертно - РИА Новости, 03.12.2024
Студент МГУ получил орден Мужества посмертно
Студент исторического факультета МГУ из Ярославской области Иван Харламычев героически погиб на СВО и представлен к ордену Мужества посмертно, сообщила гимназия РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:35
2024-12-03T12:35
2024-12-03T12:40
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Студент исторического факультета МГУ из Ярославской области Иван Харламычев героически погиб на СВО и представлен к ордену Мужества посмертно, сообщила гимназия №2 города Ярославля, где он учился. "С прискорбием сообщаем, что 20 сентября 2024 года в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб выпускник гимназии Харламычев Иван. За проявленную храбрость Харламычев Иван Дмитриевич представлен к ордену Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте". По данным учреждения, после окончания гимназии Иван поступил на исторический факультет МГУ. В ноябре 2023 года, будучи второкурсником, взял академический отпуск и ушел добровольцем в зону СВО. Проходил службу в разведке. В гимназии вспомнили, каким погибший был учеником: с ярко выраженными гуманитарными способностями, увлекался историей, экономикой и английским языком, был активным участником олимпиад по этим предметам. Он обладал пытливым умом, легко анализировал самые сложные исторические, экономические и социальные процессы, отмечают в гимназии. Задавал очень много вопросов, всегда пытался докопаться до самой сути. Лучше всех в классе разбирался в военной истории. С седьмого класса Иван был участником интеллектуальных игр, входил в состав команды гимназии в литературных и патриотических конкурсах. "Прекрасный оратор, мог убедительно доказать свою точку зрения. Его выступления всегда было приятно слушать. Иван гордился своей страной, понимал её, любил. Писал стихи о Родине, посвящал их своему герою - адмиралу Ф. Ушакову", - говорится в сообщении. Коллектив гимназии выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Ивана Харламычева, отметив, что в гимназии, узнав о его гибели, провели во всех классах линейки, учащиеся почтили его память.
https://ria.ru/20241102/svo-1981470892.html
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общество, ярославская область, ярославль, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ярославская область, Ярославль, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
Студент МГУ получил орден Мужества посмертно
Студент исторического факультета МГУ Харламычев получил орден Мужества посмертно
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Студент исторического факультета МГУ из Ярославской области Иван Харламычев героически погиб на СВО и представлен к ордену Мужества посмертно, сообщила гимназия №2 города Ярославля, где он учился.
"С прискорбием сообщаем, что 20 сентября 2024 года в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб выпускник гимназии Харламычев Иван. За проявленную храбрость Харламычев Иван Дмитриевич представлен к ордену Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте".
По данным учреждения, после окончания гимназии Иван поступил на исторический факультет МГУ. В ноябре 2023 года, будучи второкурсником, взял академический отпуск и ушел добровольцем в зону СВО. Проходил службу в разведке.
В гимназии вспомнили, каким погибший был учеником: с ярко выраженными гуманитарными способностями, увлекался историей, экономикой и английским языком, был активным участником олимпиад по этим предметам. Он обладал пытливым умом, легко анализировал самые сложные исторические, экономические и социальные процессы, отмечают в гимназии. Задавал очень много вопросов, всегда пытался докопаться до самой сути. Лучше всех в классе разбирался в военной истории. С седьмого класса Иван был участником интеллектуальных игр, входил в состав команды гимназии в литературных и патриотических конкурсах.
"Прекрасный оратор, мог убедительно доказать свою точку зрения. Его выступления всегда было приятно слушать. Иван гордился своей страной, понимал её, любил. Писал стихи о Родине, посвящал их своему герою - адмиралу Ф. Ушакову", - говорится в сообщении.
Коллектив гимназии выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Ивана Харламычева, отметив, что в гимназии, узнав о его гибели, провели во всех классах линейки, учащиеся почтили его память.