https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html

Студент МГУ получил орден Мужества посмертно

Студент МГУ получил орден Мужества посмертно - РИА Новости, 03.12.2024

Студент МГУ получил орден Мужества посмертно

Студент исторического факультета МГУ из Ярославской области Иван Харламычев героически погиб на СВО и представлен к ордену Мужества посмертно, сообщила гимназия РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:35

2024-12-03T12:35

2024-12-03T12:40

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Студент исторического факультета МГУ из Ярославской области Иван Харламычев героически погиб на СВО и представлен к ордену Мужества посмертно, сообщила гимназия №2 города Ярославля, где он учился. "С прискорбием сообщаем, что 20 сентября 2024 года в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб выпускник гимназии Харламычев Иван. За проявленную храбрость Харламычев Иван Дмитриевич представлен к ордену Мужества (посмертно)", - говорится в сообщении на странице гимназии в соцсети "ВКонтакте". По данным учреждения, после окончания гимназии Иван поступил на исторический факультет МГУ. В ноябре 2023 года, будучи второкурсником, взял академический отпуск и ушел добровольцем в зону СВО. Проходил службу в разведке. В гимназии вспомнили, каким погибший был учеником: с ярко выраженными гуманитарными способностями, увлекался историей, экономикой и английским языком, был активным участником олимпиад по этим предметам. Он обладал пытливым умом, легко анализировал самые сложные исторические, экономические и социальные процессы, отмечают в гимназии. Задавал очень много вопросов, всегда пытался докопаться до самой сути. Лучше всех в классе разбирался в военной истории. С седьмого класса Иван был участником интеллектуальных игр, входил в состав команды гимназии в литературных и патриотических конкурсах. "Прекрасный оратор, мог убедительно доказать свою точку зрения. Его выступления всегда было приятно слушать. Иван гордился своей страной, понимал её, любил. Писал стихи о Родине, посвящал их своему герою - адмиралу Ф. Ушакову", - говорится в сообщении. Коллектив гимназии выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Ивана Харламычева, отметив, что в гимназии, узнав о его гибели, провели во всех классах линейки, учащиеся почтили его память.

https://ria.ru/20241102/svo-1981470892.html

https://ria.ru/20240930/nagrada-1975554517.html

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общество, ярославская область, ярославль, россия, мгу имени м. в. ломоносова