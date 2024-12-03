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Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.12.2024
Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска и Лозовой в Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:14
2024-12-03T12:14
2024-12-03T12:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска и Лозовой в Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены 11 контратак штурмовых групп 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 113-й бригады теробороны."Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Безопасность
Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки