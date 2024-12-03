https://ria.ru/20241203/svo-1987063652.html

Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 03.12.2024

Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска и Лозовой в Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:14

2024-12-03T12:14

2024-12-03T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трёх украинских бригад в районах Купянска и Лозовой в Харьковской области и Ивановки в ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены 11 контратак штурмовых групп 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 113-й бригады теробороны."Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122 мм гаубицу Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, безопасность