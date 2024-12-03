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Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве - РИА Новости, 03.12.2024
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Надежные люди
 
12:03 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/svo-1987060000.html
Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве
Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве - РИА Новости, 03.12.2024
Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве
Почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов открылись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:03
2024-12-03T12:03
надежные люди
москва
луганская народная республика
запорожская область
наталья сергунина
сво
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов открылись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "На площадках проекта "Зима в Москве" открылось почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что пункты сбора подарков в виде домиков, украшенных гирляндами, в будние дни принимают посетителей с 11.00 до 21.00. В выходные в Центральном административном округе столицы они работают с 10.00 до 22.00, в остальных округах - с 10.00 до 21.00. Пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" будут работать в столице до 28 февраля включительно. "В подарок военнослужащим обычно приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей - игрушки, книги и сладкие наборы", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
https://ria.ru/20241203/svo-1987008559.html
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москва, луганская народная республика, запорожская область, наталья сергунина, сво
Надежные люди, Москва, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Наталья Сергунина, СВО
Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве

В Москве открылись почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов открылись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"На площадках проекта "Зима в Москве" открылось почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что пункты сбора подарков в виде домиков, украшенных гирляндами, в будние дни принимают посетителей с 11.00 до 21.00. В выходные в Центральном административном округе столицы они работают с 10.00 до 22.00, в остальных округах - с 10.00 до 21.00. Пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" будут работать в столице до 28 февраля включительно.
"В подарок военнослужащим обычно приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей - игрушки, книги и сладкие наборы", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Москве участники ярмарок отправили продукты в зону СВО
Вчера, 08:03
 
Надежные людиМоскваЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьНаталья СергунинаСВО
 
 
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