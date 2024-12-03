https://ria.ru/20241203/svo-1987060000.html

Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве

Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве - РИА Новости, 03.12.2024

Почти 30 пунктов сбора подарков для участников СВО открылись в Москве

Почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов открылись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:03

2024-12-03T12:03

2024-12-03T12:03

надежные люди

москва

луганская народная республика

запорожская область

наталья сергунина

сво

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов открылись в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "На площадках проекта "Зима в Москве" открылось почти 30 пунктов сбора новогодних подарков для участников СВО и детей из новых регионов", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что пункты сбора подарков в виде домиков, украшенных гирляндами, в будние дни принимают посетителей с 11.00 до 21.00. В выходные в Центральном административном округе столицы они работают с 10.00 до 22.00, в остальных округах - с 10.00 до 21.00. Пункты сбора подарков проекта "Москва помогает" будут работать в столице до 28 февраля включительно. "В подарок военнослужащим обычно приносят термобелье, предметы личной гигиены, носки и перчатки, а детям из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей - игрушки, книги и сладкие наборы", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину.

https://ria.ru/20241203/svo-1987008559.html

москва

луганская народная республика

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москва, луганская народная республика, запорожская область, наталья сергунина, сво