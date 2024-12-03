https://ria.ru/20241203/sud-1986999419.html

Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову

Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову - РИА Новости, 03.12.2024

Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий обвиняемому по статьям о даче взятки и незаконном... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:48

2024-12-03T04:48

2024-12-03T04:48

происшествия

москва

россия

лукойл

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий обвиняемому по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну бывшему топ-менеджеру "Лукойла" Алексею Степанову, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Изменить в отношении обвиняемого Степанова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - сказано в документах. Согласно документам, производство следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, окончено. Степанов 18 июля уволен из ПАО "ЛУКОЙЛ", кроме того, 30 сентября у него родился четвертый ребенок. "Таким образом, следствие полагает, дальнейшее осуществление уголовного судопроизводства может быть обеспечено посредством применения в отношении Степанов А.А. более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей", - уточняется в документах. Степанов признал вину по уголовному делу и активно сотрудничал со следствием. Согласно судебным документам, ранее он работал начальником управления по работе с таможенными органами ПАО "ЛУКОЙЛ". В настоящее время ему запрещено выходить в ночное время из дома, нельзя общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, прокурора и защитника, а также использовать интернет и сотовую связь, за исключением вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, разрешено лишь общение со следователем, адвокатом, судом и контролирующим органом. Басманный суд Москвы в апреле отправил Степанова в СИЗО. Из документов следует, что уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за "совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя – передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни".

https://ria.ru/20240831/sotrudnichestvo-1969688896.html

https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, лукойл, федеральная таможенная служба (фтс россии)