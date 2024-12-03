https://ria.ru/20241203/sud-1986999419.html
Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову
Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову - РИА Новости, 03.12.2024
Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову
Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий обвиняемому по статьям о даче взятки и незаконном... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:48
2024-12-03T04:48
2024-12-03T04:48
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россия
лукойл
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий обвиняемому по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну бывшему топ-менеджеру "Лукойла" Алексею Степанову, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Изменить в отношении обвиняемого Степанова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - сказано в документах. Согласно документам, производство следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, окончено. Степанов 18 июля уволен из ПАО "ЛУКОЙЛ", кроме того, 30 сентября у него родился четвертый ребенок. "Таким образом, следствие полагает, дальнейшее осуществление уголовного судопроизводства может быть обеспечено посредством применения в отношении Степанов А.А. более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей", - уточняется в документах. Степанов признал вину по уголовному делу и активно сотрудничал со следствием. Согласно судебным документам, ранее он работал начальником управления по работе с таможенными органами ПАО "ЛУКОЙЛ". В настоящее время ему запрещено выходить в ночное время из дома, нельзя общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, прокурора и защитника, а также использовать интернет и сотовую связь, за исключением вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, разрешено лишь общение со следователем, адвокатом, судом и контролирующим органом. Басманный суд Москвы в апреле отправил Степанова в СИЗО. Из документов следует, что уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за "совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя – передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни".
https://ria.ru/20240831/sotrudnichestvo-1969688896.html
https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986520704.html
https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, лукойл, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Москва, Россия, ЛУКОЙЛ, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Суд изменил меру пресечения экс-менеджеру "Лукойла" Степанову
Бывшего топ-менеджера "Лукойла" Степанова отпустили из СИЗО
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий обвиняемому по статьям о даче взятки и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну бывшему топ-менеджеру "Лукойла" Алексею Степанову, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Изменить в отношении обвиняемого Степанова Алексея Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий", - сказано в документах.
Согласно документам, производство следственных действий, направленных на сбор доказательств по уголовному делу, окончено. Степанов 18 июля уволен из ПАО "ЛУКОЙЛ", кроме того, 30 сентября у него родился четвертый ребенок.
"Таким образом, следствие полагает, дальнейшее осуществление уголовного судопроизводства может быть обеспечено посредством применения в отношении Степанов А.А. более мягкой меры пресечения, чем содержание под стражей", - уточняется в документах.
Степанов признал вину по уголовному делу и активно сотрудничал со следствием. Согласно судебным документам, ранее он работал начальником управления по работе с таможенными органами ПАО "ЛУКОЙЛ".
В настоящее время ему запрещено выходить в ночное время из дома, нельзя общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме следователя, прокурора и защитника, а также использовать интернет и сотовую связь, за исключением вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, разрешено лишь общение со следователем, адвокатом, судом и контролирующим органом.
Басманный суд Москвы в апреле отправил Степанова в СИЗО.
Из документов следует, что уголовное дело было возбуждено 2 апреля 2024 года по факту дачи в период с 1 февраля 2023 года по 5 марта 2024 года взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за "совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя – передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни".