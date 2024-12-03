https://ria.ru/20241203/stambul-1987154435.html

Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле

Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле - РИА Новости, 03.12.2024

Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле

Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле, которая будет посвящена деловому сотрудничеству между Россией и Турцией. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:16

2024-12-03T18:16

2024-12-03T18:16

экономика

россия

стамбул

турция

александр стуглев

фонд "росконгресс"

аэс "аккую"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле, которая будет посвящена деловому сотрудничеству между Россией и Турцией. "Десятого декабря 2024 года в Стамбуле состоится Выездная сессия по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России в Турецкой Республике, которая соберет представителей бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур России и Турции", - говорится в релизе "Росконгресса". Уточняется, что участники сессии обсудят новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей. "Турция выступает давним партнером России в таких ключевых отраслях как сельское хозяйство, металлургия и энергетика. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции - например, строительство атомной станции "Аккую"", - приводятся в релизе слова директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева. Он напомнил, что в 2022 году между "Росконгрессом" и Российско-турецким деловым домом Рост подписан меморандум о сотрудничестве, в 2023 году - установлено партнерство с турецкой компаний Discover Events, организующей участие местного бизнеса в зарубежных событиях. Кроме того, Фонд "Росконгресс" взаимодействует с Комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK). На встрече турецкий партнерам представят возможности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума и Российского туристического форума "Путешествуй!", а также возможности деловых и государственных институтов РФ. Участники смогут ознакомиться с последними инициативами и проектами, направленными на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025. "Петербургский международный экономический форум является идеальной точкой входа для иностранных компаний планирующих начать или расширить свой бизнес в России. Участие в Форуме предоставляет уникальную возможность для установления контактов с представителями федеральных министерств и ведомств, органов региональной власти, а также ведущих компаний различных отраслей", - цитируются в сообщении слова заместителя директора "Росконгресса" Алексея Валькова. В рамках сессии также пройдет B2B-сессия "Возможности для российско-турецкой деловой кооперации", на которой стороны обсудят тренды на расширение сотрудничества между двумя странами.

https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985508944.html

https://ria.ru/20241113/turtsiya-1983423555.html

https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980622037.html

россия

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, стамбул, турция, александр стуглев, фонд "росконгресс", аэс "аккую"