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Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле - РИА Новости, 03.12.2024
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18:16 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/stambul-1987154435.html
Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле
Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле - РИА Новости, 03.12.2024
Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле
Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле, которая будет посвящена деловому сотрудничеству между Россией и Турцией. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:16
2024-12-03T18:16
экономика
россия
стамбул
турция
александр стуглев
фонд "росконгресс"
аэс "аккую"
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле, которая будет посвящена деловому сотрудничеству между Россией и Турцией. "Десятого декабря 2024 года в Стамбуле состоится Выездная сессия по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России в Турецкой Республике, которая соберет представителей бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур России и Турции", - говорится в релизе "Росконгресса". Уточняется, что участники сессии обсудят новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей. "Турция выступает давним партнером России в таких ключевых отраслях как сельское хозяйство, металлургия и энергетика. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции - например, строительство атомной станции "Аккую"", - приводятся в релизе слова директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева. Он напомнил, что в 2022 году между "Росконгрессом" и Российско-турецким деловым домом Рост подписан меморандум о сотрудничестве, в 2023 году - установлено партнерство с турецкой компаний Discover Events, организующей участие местного бизнеса в зарубежных событиях. Кроме того, Фонд "Росконгресс" взаимодействует с Комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK). На встрече турецкий партнерам представят возможности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума и Российского туристического форума "Путешествуй!", а также возможности деловых и государственных институтов РФ. Участники смогут ознакомиться с последними инициативами и проектами, направленными на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025. "Петербургский международный экономический форум является идеальной точкой входа для иностранных компаний планирующих начать или расширить свой бизнес в России. Участие в Форуме предоставляет уникальную возможность для установления контактов с представителями федеральных министерств и ведомств, органов региональной власти, а также ведущих компаний различных отраслей", - цитируются в сообщении слова заместителя директора "Росконгресса" Алексея Валькова. В рамках сессии также пройдет B2B-сессия "Возможности для российско-турецкой деловой кооперации", на которой стороны обсудят тренды на расширение сотрудничества между двумя странами.
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985508944.html
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экономика, россия, стамбул, турция, александр стуглев, фонд "росконгресс", аэс "аккую"
Экономика, Россия, Стамбул, Турция, Александр Стуглев, Фонд "Росконгресс", АЭС "Аккую"
Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле

Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию по сотрудничеству России и Турции

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Фонд "Росконгресс" организует выездную сессию в Стамбуле, которая будет посвящена деловому сотрудничеству между Россией и Турцией.
"Десятого декабря 2024 года в Стамбуле состоится Выездная сессия по продвижению бизнес- и инвестиционного потенциала России в Турецкой Республике, которая соберет представителей бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур России и Турции", - говорится в релизе "Росконгресса".
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Уточняется, что участники сессии обсудят новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей.
"Турция выступает давним партнером России в таких ключевых отраслях как сельское хозяйство, металлургия и энергетика. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции - например, строительство атомной станции "Аккую"", - приводятся в релизе слова директора Фонда "Росконгресс" Александра Стуглева.
Он напомнил, что в 2022 году между "Росконгрессом" и Российско-турецким деловым домом Рост подписан меморандум о сотрудничестве, в 2023 году - установлено партнерство с турецкой компаний Discover Events, организующей участие местного бизнеса в зарубежных событиях. Кроме того, Фонд "Росконгресс" взаимодействует с Комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK).
На встрече турецкий партнерам представят возможности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Восточного экономического форума и Российского туристического форума "Путешествуй!", а также возможности деловых и государственных институтов РФ. Участники смогут ознакомиться с последними инициативами и проектами, направленными на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025.
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В рамках сессии также пройдет B2B-сессия "Возможности для российско-турецкой деловой кооперации", на которой стороны обсудят тренды на расширение сотрудничества между двумя странами.
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ЭкономикаРоссияСтамбулТурцияАлександр СтуглевФонд "Росконгресс"АЭС "Аккую"
 
 
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