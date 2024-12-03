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На Западе рассказали, с чем столкнутся США и НАТО на переговорах с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 03.12.2024 (обновлено: 16:53 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ssha-1987124345.html
На Западе рассказали, с чем столкнутся США и НАТО на переговорах с Россией
На Западе рассказали, с чем столкнутся США и НАТО на переговорах с Россией - РИА Новости, 03.12.2024
На Западе рассказали, с чем столкнутся США и НАТО на переговорах с Россией
Западу придется смириться с условиями Москвы на переговорах, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:35
2024-12-03T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
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вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Западу придется смириться с условиями Москвы на переговорах, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X."Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — считает он.Аналитик призвал помнить, что в этом конфликте украинцы лишь умирают, США и НАТО позорятся, а Россия в итоге станет еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.В Кремле не раз отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987066147.html
https://ria.ru/20241203/sholts-1987011228.html
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в мире, сша, нато, россия, вооруженные силы сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, такер карлсон, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Россия, Вооруженные силы США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Такер Карлсон, Москва
На Западе рассказали, с чем столкнутся США и НАТО на переговорах с Россией

Военный аналитик Шрайвер: США и НАТО придется смириться с условиями России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Западу придется смириться с условиями Москвы на переговорах, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.
"Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — считает он.
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Аналитик призвал помнить, что в этом конфликте украинцы лишь умирают, США и НАТО позорятся, а Россия в итоге станет еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.
В Кремле не раз отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОРоссияВооруженные силы СШАВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинТакер КарлсонМосква
 
 
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