https://ria.ru/20241203/ssha-1986993320.html

Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании

Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании - РИА Новости, 03.12.2024

Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании

Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации 3,4 миллиона долларов, полученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, предположительно,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:40

2024-12-03T02:40

2024-12-03T03:03

сша

калифорния

в мире

олег дерипаска

фбр

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации 3,4 миллиона долларов, полученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, предположительно, принадлежавшей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства."Как показывают обвинения в иске, те, кто незаконно накопил богатства, поддерживая беззаконие и международный хаос, используют стабильность правовой системы США для сохранения своих активов. Это предсказуемо, лицемерно и незаконно", – заявил сопредседатель Рабочей группы KleptoCapture Майкл Ху, чьи слова приводит минюст США.В ведомстве уточнили, что студия была продана через цепочку компаний и посредников, связанных с Дерипаской, чтобы обойти действующие санкции."Иск о конфискации свыше $3 млн показывает нашу решимость использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения санкций", – отметил прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.Минюст напомнил, что в сентябре 2022 года против Дерипаски было возбуждено уголовное дело за нарушение санкционного режима, однако сам предприниматель по-прежнему остаётся в розыске.В свою очередь, ФБР заявило, что продолжит бороться с попытками обойти санкции, нарушая национальные законы и угрозами национальной безопасности США.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982161283.html

https://ria.ru/20240703/deripaska-1957181886.html

сша

калифорния

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, калифорния, в мире, олег дерипаска, фбр, нью-йорк (город)