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Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании - РИА Новости, 03.12.2024
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02:40 03.12.2024 (обновлено: 03:03 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ssha-1986993320.html
Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании
Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании - РИА Новости, 03.12.2024
Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании
Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации 3,4 миллиона долларов, полученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, предположительно,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:40
2024-12-03T03:03
сша
калифорния
в мире
олег дерипаска
фбр
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации 3,4 миллиона долларов, полученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, предположительно, принадлежавшей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства."Как показывают обвинения в иске, те, кто незаконно накопил богатства, поддерживая беззаконие и международный хаос, используют стабильность правовой системы США для сохранения своих активов. Это предсказуемо, лицемерно и незаконно", – заявил сопредседатель Рабочей группы KleptoCapture Майкл Ху, чьи слова приводит минюст США.В ведомстве уточнили, что студия была продана через цепочку компаний и посредников, связанных с Дерипаской, чтобы обойти действующие санкции."Иск о конфискации свыше $3 млн показывает нашу решимость использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения санкций", – отметил прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.Минюст напомнил, что в сентябре 2022 года против Дерипаски было возбуждено уголовное дело за нарушение санкционного режима, однако сам предприниматель по-прежнему остаётся в розыске.В свою очередь, ФБР заявило, что продолжит бороться с попытками обойти санкции, нарушая национальные законы и угрозами национальной безопасности США.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982161283.html
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сша, калифорния, в мире, олег дерипаска, фбр, нью-йорк (город)
США, Калифорния, В мире, Олег Дерипаска, ФБР, Нью-Йорк (город)
Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании

Минюст США потребовал деньги от продажи якобы принадлежавшей Дерипаске студии

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации 3,4 миллиона долларов, полученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, предположительно, принадлежавшей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства.
"Как показывают обвинения в иске, те, кто незаконно накопил богатства, поддерживая беззаконие и международный хаос, используют стабильность правовой системы США для сохранения своих активов. Это предсказуемо, лицемерно и незаконно", – заявил сопредседатель Рабочей группы KleptoCapture Майкл Ху, чьи слова приводит минюст США.
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В ведомстве уточнили, что студия была продана через цепочку компаний и посредников, связанных с Дерипаской, чтобы обойти действующие санкции.
"Иск о конфискации свыше $3 млн показывает нашу решимость использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения санкций", – отметил прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
Минюст напомнил, что в сентябре 2022 года против Дерипаски было возбуждено уголовное дело за нарушение санкционного режима, однако сам предприниматель по-прежнему остаётся в розыске.
В свою очередь, ФБР заявило, что продолжит бороться с попытками обойти санкции, нарушая национальные законы и угрозами национальной безопасности США.
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