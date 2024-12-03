Минюст США требует деньги от продажи якобы связанной с Дерипаской компании
Минюст США потребовал деньги от продажи якобы принадлежавшей Дерипаске студии
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации 3,4 миллиона долларов, полученных от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, предположительно, принадлежавшей российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства.
"Как показывают обвинения в иске, те, кто незаконно накопил богатства, поддерживая беззаконие и международный хаос, используют стабильность правовой системы США для сохранения своих активов. Это предсказуемо, лицемерно и незаконно", – заявил сопредседатель Рабочей группы KleptoCapture Майкл Ху, чьи слова приводит минюст США.
В ведомстве уточнили, что студия была продана через цепочку компаний и посредников, связанных с Дерипаской, чтобы обойти действующие санкции.
"Иск о конфискации свыше $3 млн показывает нашу решимость использовать все доступные правовые инструменты для обеспечения соблюдения санкций", – отметил прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
Минюст напомнил, что в сентябре 2022 года против Дерипаски было возбуждено уголовное дело за нарушение санкционного режима, однако сам предприниматель по-прежнему остаётся в розыске.
В свою очередь, ФБР заявило, что продолжит бороться с попытками обойти санкции, нарушая национальные законы и угрозами национальной безопасности США.