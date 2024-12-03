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Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей - РИА Новости, 03.12.2024
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01:02 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ssha-1986989972.html
Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей
Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей - РИА Новости, 03.12.2024
Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей
Более 100 несовершеннолетних, включая детей, пытались пересечь границу Мексики и США за прошедшую неделю, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на департамент РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:02
2024-12-03T01:02
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Более 100 несовершеннолетних, включая детей, пытались пересечь границу Мексики и США за прошедшую неделю, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на департамент общественной безопасности американского штата Техас. "По словам лейтенанта Департамента общественной безопасности Техаса Криса Оливареса, с воскресенья 24 ноября на южной границе страны с агентами столкнулись более 100 детей без сопровождения взрослых", - сообщает телеканал. Возраст тех, кто был замечен на границе, составляет от двух до 17 лет. Среди них - девочка 4 лет, чья мать, проживающая в США, оставила ее контрабандистам в Гондурасе в надежде на воссоединение. Когда агенты обнаружили девочку, на ней была записка с номером телефона ее матери, отмечает Оливарес. Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из ключевых во внутренней политике страны. Поскольку количество незаконных пересечений южной границы регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, действующая администрация президента Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как американцы, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой.
https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html
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в мире, сша, мексика, техас, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Мексика, Техас, Джо Байден, Дональд Трамп
Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей

NewsNation: на границе с США обнаружили более ста детей без сопровождения

© AP Photo / Christian ChavezМигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Более 100 несовершеннолетних, включая детей, пытались пересечь границу Мексики и США за прошедшую неделю, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на департамент общественной безопасности американского штата Техас.
"По словам лейтенанта Департамента общественной безопасности Техаса Криса Оливареса, с воскресенья 24 ноября на южной границе страны с агентами столкнулись более 100 детей без сопровождения взрослых", - сообщает телеканал.
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Возраст тех, кто был замечен на границе, составляет от двух до 17 лет. Среди них - девочка 4 лет, чья мать, проживающая в США, оставила ее контрабандистам в Гондурасе в надежде на воссоединение. Когда агенты обнаружили девочку, на ней была записка с номером телефона ее матери, отмечает Оливарес.
Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из ключевых во внутренней политике страны. Поскольку количество незаконных пересечений южной границы регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, действующая администрация президента Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как американцы, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса.
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой.
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