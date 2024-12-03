https://ria.ru/20241203/ssha-1986989972.html

Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей

Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей - РИА Новости, 03.12.2024

Границу Мексики и США за неделю пытались пересечь более ста детей

Более 100 несовершеннолетних, включая детей, пытались пересечь границу Мексики и США за прошедшую неделю, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на департамент РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:02

2024-12-03T01:02

2024-12-03T01:02

в мире

сша

мексика

техас

джо байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829578747_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_6abd40ec9481ad063272e5a55bdbd822.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Более 100 несовершеннолетних, включая детей, пытались пересечь границу Мексики и США за прошедшую неделю, сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на департамент общественной безопасности американского штата Техас. "По словам лейтенанта Департамента общественной безопасности Техаса Криса Оливареса, с воскресенья 24 ноября на южной границе страны с агентами столкнулись более 100 детей без сопровождения взрослых", - сообщает телеканал. Возраст тех, кто был замечен на границе, составляет от двух до 17 лет. Среди них - девочка 4 лет, чья мать, проживающая в США, оставила ее контрабандистам в Гондурасе в надежде на воссоединение. Когда агенты обнаружили девочку, на ней была записка с номером телефона ее матери, отмечает Оливарес. Вопрос нелегальной миграции на южной границе США является одним из ключевых во внутренней политике страны. Поскольку количество незаконных пересечений южной границы регулярно обновляет рекордные значения в последние три года, действующая администрация президента Джо Байдена подвергается критике со стороны оппонентов, в то время как американцы, согласно опросам, недовольны тем, как демократическая администрация США работает над решением кризиса. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена, обещая ужесточить контроль на границах и восстановить строительство стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

https://ria.ru/20241112/tramp-1983374212.html

сша

мексика

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, техас, джо байден, дональд трамп