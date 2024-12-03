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Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена - РИА Новости, 03.12.2024
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00:01 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/ssha-1986986957.html
Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена
Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена - РИА Новости, 03.12.2024
Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена
Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, заявил, что отрицает обвинения о том, что сын... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:01
2024-12-03T00:01
в мире
сша
калифорния
делавэр
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, заявил, что отрицает обвинения о том, что сын действующего президента США Джо Байдена был подвергнут избирательному преследованию и указывает на то, что по сути был назначен на пост самой администрацией. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. В ходатайстве спецпрокурор поясняет, что исполнительная ветвь власти США, которая и предъявила обвинения сыну Байдена, возглавляется его отцом. Спецпрокурора, расследующего дело против Байдена-младшего, назначил минюст, который подчиняется президенту США. "Утверждение ответчика о том, что он был подвергнут избирательному преследованию, поскольку является сыном действующего президента, опровергается фактами ...исполнительная ветвь власти, преследующая ответчика, во все соответствующие моменты (и до сих пор) возглавлялась отцом Ответчика", - заявил Вайс в возражении на ходатайство защиты Байдена в суде штата Калифорния, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html
https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html
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в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Калифорния, Делавэр, Джо Байден, Хантер Байден, Дональд Трамп
Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена

Спецпрокурор Вайс: сын Байдена не подвергался избирательному преследованию

© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, заявил, что отрицает обвинения о том, что сын действующего президента США Джо Байдена был подвергнут избирательному преследованию и указывает на то, что по сути был назначен на пост самой администрацией.
Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Белом Доме объяснили решение Байдена помиловать сына
Вчера, 19:17
В ходатайстве спецпрокурор поясняет, что исполнительная ветвь власти США, которая и предъявила обвинения сыну Байдена, возглавляется его отцом. Спецпрокурора, расследующего дело против Байдена-младшего, назначил минюст, который подчиняется президенту США.
«
"Утверждение ответчика о том, что он был подвергнут избирательному преследованию, поскольку является сыном действующего президента, опровергается фактами ...исполнительная ветвь власти, преследующая ответчика, во все соответствующие моменты (и до сих пор) возглавлялась отцом Ответчика", - заявил Вайс в возражении на ходатайство защиты Байдена в суде штата Калифорния, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Байден помиловал своего сына Хантера из-за судебной ошибки
Вчера, 03:34
 
В миреСШАКалифорнияДелавэрДжо БайденХантер БайденДональд Трамп
 
 
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