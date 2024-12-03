https://ria.ru/20241203/ssha-1986986957.html

Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена

Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена - РИА Новости, 03.12.2024

Спецпрокурор опроверг обвинения в несправедливом преследовании сына Байдена

Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, заявил, что отрицает обвинения о том, что сын... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:01

2024-12-03T00:01

2024-12-03T00:01

в мире

сша

калифорния

делавэр

джо байден

хантер байден

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f07b051f33d51d4b88ae151dd3d4251.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Специальный прокурор Дэвид Вайс, назначенный минюстом США для расследования обвинений против Хантера Байдена, заявил, что отрицает обвинения о том, что сын действующего президента США Джо Байдена был подвергнут избирательному преследованию и указывает на то, что по сути был назначен на пост самой администрацией. Байден ранее подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Дональд Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия. В ходатайстве спецпрокурор поясняет, что исполнительная ветвь власти США, которая и предъявила обвинения сыну Байдена, возглавляется его отцом. Спецпрокурора, расследующего дело против Байдена-младшего, назначил минюст, который подчиняется президенту США. "Утверждение ответчика о том, что он был подвергнут избирательному преследованию, поскольку является сыном действующего президента, опровергается фактами ...исполнительная ветвь власти, преследующая ответчика, во все соответствующие моменты (и до сих пор) возглавлялась отцом Ответчика", - заявил Вайс в возражении на ходатайство защиты Байдена в суде штата Калифорния, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов" в штате Калифорния. По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение в штате Делавэр, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.

https://ria.ru/20241202/bayden-1986949063.html

https://ria.ru/20241202/bayden-1986782188.html

сша

калифорния

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, калифорния, делавэр, джо байден, хантер байден, дональд трамп