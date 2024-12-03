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Путин дал поручения по развитию спорта - РИА Новости, 03.12.2024
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11:47 03.12.2024 (обновлено: 15:28 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/sport-1987045283.html
Путин дал поручения по развитию спорта
Путин дал поручения по развитию спорта - РИА Новости, 03.12.2024
Путин дал поручения по развитию спорта
Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:47
2024-12-03T15:28
владимир путин
спорт
правительство рф
министерство спорта рф
госдума рф
олимпийский комитет россии (окр)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.О спортивных федерациях и регулировании сферы спортаО поддержке здоровья россиянО закупках и налоговых льготахО спорте в регионахО создании воинского спортивного подразделенияО музее спорта
https://rsport.ria.ru/20241126/peskov-1985758126.html
https://rsport.ria.ru/20241120/dyumin-1984787156.html
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владимир путин, спорт, правительство рф, министерство спорта рф, госдума рф, олимпийский комитет россии (окр)
Владимир Путин, Спорт, Правительство РФ, Министерство спорта РФ, Госдума РФ, Олимпийский комитет России (ОКР)
Путин дал поручения по развитию спорта

Путин утвердил перечень поручений по развитию физкультуры и спорта

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

О спортивных федерациях и регулировании сферы спорта

  • внести поправки, расширяющие полномочия Минспорта, для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта;‍
  • создать национальный центр спорта на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта;
  • установить требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
  • уточнить права и обязанности спортивных федераций, включая предоставление им права на ведение перечня спортивных клубов;
  • уточнить положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций;
  • рассмотреть вопрос о предоставлении спортивным федерациям права проводить независимую оценку деятельности организаций в области физической культуры и спорта;
  • рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР‍.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Песков рассказал о работе Путина по развитию спорта
26 ноября, 12:23

О поддержке здоровья россиян

  • проработать поправки, позволяющие образовательным и медицинским организациям получить право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
  • создать национальный центр спортивной медицины на базе Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации;
  • предусмотреть мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта;
  • рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов;
  • предусмотреть показатель, характеризующий уровень физического развития граждан;
  • расширить возможности заниматься спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе из участников специальной военной операции.

О закупках и налоговых льготах

  • увеличить долю отечественной спортивной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд;
  • расширить налоговые льготы для собственников спортивных сооружений;
  • обеспечить сбор сведений о внебюджетных расходах госкорпораций на мероприятия в области физкультуры и спорта;
  • предусмотреть увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта.
Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Дюмин: работа федераций не должна сводиться к спорту высших достижений
20 ноября, 12:03

О спорте в регионах

  • ежеквартально представлять сведения о развитии спорта в регионах;
  • запустить программу "Земский тренер" с 2025 года;
  • включить обучение детей плаванию в перечень госуслуг.

О создании воинского спортивного подразделения

  • сформировать на территории Донецкой Народной Республики воинское спортивное подразделение.

О музее спорта

  • открыть на территории Минспорта Государственный музей спорта.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
РФС выдвинул Дегтярева на пост президента ОКР
26 ноября, 15:53
 
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