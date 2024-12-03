https://ria.ru/20241203/sport-1987045283.html

Путин дал поручения по развитию спорта

Путин дал поручения по развитию спорта - РИА Новости, 03.12.2024

Путин дал поручения по развитию спорта

Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:47

2024-12-03T11:47

2024-12-03T15:28

владимир путин

спорт

правительство рф

министерство спорта рф

госдума рф

олимпийский комитет россии (окр)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.О спортивных федерациях и регулировании сферы спортаО поддержке здоровья россиянО закупках и налоговых льготахО спорте в регионахО создании воинского спортивного подразделенияО музее спорта

https://rsport.ria.ru/20241126/peskov-1985758126.html

https://rsport.ria.ru/20241120/dyumin-1984787156.html

https://rsport.ria.ru/20241126/degtyarev-1985812429.html

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2024

Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

владимир путин, спорт, правительство рф, министерство спорта рф, госдума рф, олимпийский комитет россии (окр)