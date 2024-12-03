Путин дал поручения по развитию спорта
Путин утвердил перечень поручений по развитию физкультуры и спорта
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.
О спортивных федерациях и регулировании сферы спорта
- внести поправки, расширяющие полномочия Минспорта, для совершенствования системы управления в области физкультуры и спорта;
- создать национальный центр спорта на базе Федерального научного центра физической культуры и спорта;
- установить требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
- уточнить права и обязанности спортивных федераций, включая предоставление им права на ведение перечня спортивных клубов;
- уточнить положения, касающиеся государственной аккредитации спортивных федераций;
- рассмотреть вопрос о предоставлении спортивным федерациям права проводить независимую оценку деятельности организаций в области физической культуры и спорта;
- рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР.
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О поддержке здоровья россиян
- проработать поправки, позволяющие образовательным и медицинским организациям получить право на оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- создать национальный центр спортивной медицины на базе Федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации;
- предусмотреть мероприятия по развитию адаптивной физической культуры и спорта;
- рассмотреть вопрос о создании федерального регистра здоровья российских спортсменов;
- предусмотреть показатель, характеризующий уровень физического развития граждан;
- расширить возможности заниматься спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе из участников специальной военной операции.
О закупках и налоговых льготах
- увеличить долю отечественной спортивной продукции в закупках для государственных и муниципальных нужд;
- расширить налоговые льготы для собственников спортивных сооружений;
- обеспечить сбор сведений о внебюджетных расходах госкорпораций на мероприятия в области физкультуры и спорта;
- предусмотреть увеличение отчислений букмекеров на развитие спорта.
О спорте в регионах
- ежеквартально представлять сведения о развитии спорта в регионах;
- запустить программу "Земский тренер" с 2025 года;
- включить обучение детей плаванию в перечень госуслуг.
О создании воинского спортивного подразделения
- сформировать на территории Донецкой Народной Республики воинское спортивное подразделение.
О музее спорта
- открыть на территории Минспорта Государственный музей спорта.
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