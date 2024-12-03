https://ria.ru/20241203/spirs-1987000891.html

People сообщил об окончательном разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари

People сообщил об окончательном разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари - РИА Новости, 03.12.2024

People сообщил об окончательном разводе Бритни Спирс и Сэма Асгари

Американская певица Бритни Спирс в понедельник официально развелась со своим мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает журнал People со ссылкой на РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:16

2024-12-03T05:16

2024-12-03T05:46

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бритни спирс

в мире

шоу-бизнес

развод

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс в понедельник официально развелась со своим мужем, актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, сообщает журнал People со ссылкой на документы в его распоряжениии. В августе 2023 года газета Guardian сообщила, что Асгари подтвердил бракоразводный процесс и не намерен оспаривать брачный контракт. "Поп-звезда была официально объявлена незамужней в понедельник, 2 декабря", - сообщает издание. По данным журнала, развод звездной пары был окончательно оформлен 2 мая 2024 года. People обращает внимание на то, что 2 декабря Спирс также отмечала свой день рождения, ей исполнилось 43 года. В конце октября Спирс заявила, что заключила брак сама с собой, назвав эту идею "самой гениальной" в жизни. В мае портал TMZ со ссылкой на близкие к певице источники сообщал, что ментальное здоровье Спирс ухудшилось после того, как ее отец Джейми Спирс перестал быть ее опекуном, существует риск того, что она может причинить вред себе или окружающим. Ранее портал TMZ сообщал, что пара серьезно поругалась из-за слухов о том, что певица изменила мужу. По данным источников, Асгари уже съехал из дома. Как отмечал портал, у супругов были "серьезные проблемы" на протяжении уже нескольких месяцев. Согласно информации TMZ, Асгари редко ночевал дома, а Спирс часто устраивала драки.

https://ria.ru/20241021/spirs-1979169819.html

https://ria.ru/20240308/razvod-1931940719.html

https://ria.ru/20240427/britni-1942816611.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бритни спирс, в мире, шоу-бизнес, развод